La Casa de Papel (La maison de papier): voici quand la saison 5 sortira

Les fans de la série espagnole de Netflix étaient heureux d’apprendre qu’il y aura une 5e saison mais, malheureusement, celle-ci sera la dernière.

La Casa De Papel, ou La maison de papier en français et Money Heist en anglais, tire à sa fin.

Les fans voulaient en savoir plus depuis la sortie de la saison 4 le 3 avril 2020, et nous avons enfin des réponses. On sait enfin quand la 5e saison qui viendra boucler cette histoire rocambolesque sera disponible sur nos écrans.

*Attention, cet article contient quelques divulgâcheurs sur la saison 4 de La Casa De Papel

Voici donc tout ce qu’on sait sur la saison 5 de La Casa De Papel ou La maison de papier:

1. La date de sortie

En dévoilant que la saison 5 serait la toute dernière, les créateurs de la série ont aussi dévoilé que le tournage commencerait en août 2020.

Puis, il a été annoncé dans une bande-annonce de style «teaser» que la première partie de cette saison serait disponible sur Netflix le 3 septembre 2021, puis la seconde partie le 3 décembre 2021.

Sachant que 10 épisodes ont été prévus, on se doute donc que ce sera 5 en septembre, puis 5 en décembre.

2. Quels acteurs seront de retour

On sait que Pedro Alonso qui joue Berlin sera de retour puisqu’il a partagé sur Instagram une photo indiquant qu’il avait dû se couper les cheveux pour reprendre son rôle.

Álvaro Morte a lui aussi publié «Le Professeur est de retour» en juillet.

Il a aussi été annoncé que la saison 5 allait explorer plus profondément le personnage de Manila, jouée par Belén Cuesta, l’amie d’enfance de Denver.

Sinon, Úrsula Coberó sera de retour dans le rôle de Tokyo, tout comme Jaime Lorente Lopez (Denver), Miguel Herrán (Rio), Darko Peric (Helsinki), Itziar Ituño (Raquel), Esther Acebo (Monica), Rodrigo de la Serna (Palermo) et Luka Peros (Marsella).

Les ajouts plus récents comme Najwa Nimri (Alicia Sierra) et Diána Gomez (Tatiana, la copine de Berlin) seront aussi de retour.

Alba Flores (Nairobi) pourrait potentiellement être présente lors de flash-backs, mais rien n’a été confirmé.

3. Qui seront les nouveaux personnages?

Deux nouveaux acteurs se joignent à la distribution pour la saison 5. Il s’agit de Miguel Ángel Silvestre (Sense 8) et Patrick Criado.

On ne connaît pas encore les détails concernant leurs rôles. Par contre, le créateur de la série, Alex Pina, a avoué vouloir ajouter des personnages aussi intelligents que le Professeur, qui pourront se mesurer à lui au niveau intellectuel. Intrigant!

4. L’histoire de la saison 5

Alex Pina a expliqué que, pour la saison 5, il voulait trouver des façons de mettre le Professeur au pied du mur et briser la bande. Il veut aussi créer des situations épiques et excitantes pour les personnages.

Le synopsis officiel révèle plusieurs détails sur ce qui s'en vient:

«L'équipe a été emprisonnée dans la Banque de l'Espagne pour plus de 100 heures. Ils ont réussi à sauver Lisbon, mais des moments difficiles les attendent après avoir perdu l'un des leurs. Le Professeur a été capturé par Sierra et, pour la première fois, il n'a pas de plan d'évasion. Alors qu'ils croient que cela ne peut pas aller plus mal, un ennemi plus puissant que tous ceux qu'ils ont affrontés se joint à la scène: l'armée. La fin de la plus grande histoire de braquage tire à sa fin, et ce qui a débuté comme un vol se terminera en guerre.»

5. La bande-annonce de La Casa de Papel saison 5

Une bande-annonce officielle n'a pas encore été dévoilée, mais on a eu droit à de premières images le 24 mai 2021. Dans celles-ci, on peut voir tous les personnages se préparer à la bataille, au «moment le plus important».

Ça s'annonce TRÈS intense!

