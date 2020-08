Vieux-Port: Des touristes canadiens, mais pas internationaux

MONTRÉAL – Les vacances de la construction, habituellement des semaines à fort achalandage pour les commerçants du Vieux-Port de Montréal, n’ont pas été aussi rentables cette année.

La pandémie a limité les déplacements entre les pays, privant ainsi le quartier des touristes internationaux.

Alok Srivaspava, employé de la boutique souvenir Bastix Souvenir sur la rue Notre-Dame, affirme que le commerce a de la difficulté à passer au travers de la tempête.

«Mon commerce n’est plus rentable s’il n’y a plus de touristes. On ne fait pas d’argent», soupire-t-il.

Aucun des commerçants rencontrés par le 24 Heures n’estime faire de ventes équivalentes à celles de l’année dernière, mais certains ont tout de même vu un roulement de clients plus fort durant les deux dernières semaines.

C’est le cas du gérant du restaurant le Franklin’s, Damien Barribeyros, qui a remarqué un plus grand nombre de clients de l’Ontario.

«Cette semaine particulièrement, plus que la semaine dernière, j’ai remarqué qu’il y avait beaucoup d’Ontariens. Il y avait des Québécois aussi. On a besoin de tout le monde», souligne-t-il.

Ces touristes plus nombreux ont une incidence sur les pourboires des serveurs, comme l’observe Juliette Dupéré, la barista du Petit Dep situé sur la rue Saint-Paul.

«Dans les deux dernières semaines, [j’ai servi des touristes], ça paraissait parce que j’ai fait plus de pourboires», lance-t-elle d’un ton taquin.

Clientèle touristique

Le Vieux-Port reçoit, en temps normal, des bateaux de croisière remplis de touristes ainsi que des étudiants internationaux et d’autres voyageurs du monde entier.

Ce quartier attire par sa beauté et son cachet historique des touristes venus vivre l’expérience montréalaise le temps d’un séjour. Juliette Dupéré se rappelle la popularité du Petit Dep avant la pandémie.

«C’est le dixième de ce que j’ai normalement. À ce temps-ci de l’année, j’ai une file qui sort dehors et des clients qui font le tour du magasin. Et là, j’ai le temps de m’asseoir. C’est révélateur», s’exclame-t-elle.

Alok Srivaspava témoigne aussi que le taux de fréquentation de la boutique Bastix Souvenir était très élevé avant la pandémie.

«Habituellement, il y a une longue file devant mon magasin pour entrer à l’intérieur et maintenant, il n’y a personne. Nous sommes touchés directement, parce que les hôtels, les bateaux de croisière, les avions sont vides. C’est vraiment, vraiment une période difficile», raconte-t-il.