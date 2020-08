Je sors, je reste

Coup de cœur

Conférence

L’archéologie au Québec, ça ressemble à quoi ? Et quels sont les plus vieux trésors de Longueuil ?

Photo courtoisie

Dans le cadre du mois de l’archéologie, une conférence avec Marianne-Marilou Leclerc sera présentée virtuellement sur Facebook ce soir. L’archéologue parlera de son parcours et de ses recherches à travers le Québec. L’événement présentera aussi le bilan des recherches archéologiques faites à Longueuil au cours des dernières années.

Ce soir à 17h au www.facebook.com/archeoquebec

Je sors

Humour

Humour GHB

Photo courtoisie

Les soirées d’humour animées par JF Dénommée à l’Abreuvoir reprennent ce soir, en respectant les mesures sanitaires. GHB, c’est pour Gore, Hard et Brutal. Ainsi, plusieurs humoristes se partageront la scène pour offrir leur meilleur matériel d’humour noir.

Ce soir à 21h à l’Abreuvoir – 403 rue Ontario Est

Je reste

Album

Coquerelle Molotov - Cirrhose et cendrier

Photo courtoisie

Cirrhose et cendrier a récemment fait paraître un tout nouvel album bien à son image avec des paroles humoristiques, crues et engagées. Le groupe montréalais flirt avec métal, punk et rock sur ce nouvel opus de 10 chansons.

Sorti le 24 juillet

Cinéma

Game of Death

Photo courtoisie

Le long métrage franco-québécois Game of Death est maintenant disponible en vidéo sur demande après avoir été présenté dans plusieurs festivals au cours des dernières années. On y retrouve un groupe d’amis lors d’une fête. Ils trouveront un plateau de jeu intitulé Game of Death. Les règles sont simples, les joueurs doivent tuer un certain nombre de personnes en une période de temps donné. Si la mission n’est pas réalisée, la tête du joueur explose. Les jeunes se rendront rapidement compte que ce jeu n’est pas une blague...

Disponible en vidéo sur demande depuis le 24 juillet