«The Kissing Booth 3»: Voici tout ce qu'on sait sur la suite tant attendue

Depuis qu'on sait qu'un 3ème film est confirmé dans la saga The Kissing Booth, tous attendaient avec impatience de savoir quand celui-ci sortirait sur nos écrans.

Si vous aussi vous adorez suivre les aventures de Elle, Lee et Noah, vous serez ravis d’apprendre tous les détails sur The Kissing Booth 3!

Voici donc tout ce qu’on sait sur The Kissing Booth 3:

Est-ce que c’est officiel?

Oui! Le 26 juillet 2020, il a été annoncé sur tous les comptes officiels que TKB3 était confirmé.

La production a partagé une petite vidéo montrant les acteurs principaux se réjouir de la bonne nouvelle.

Quand est-ce que le tournage va commencer?

Comme si cette annonce n’était pas assez, on a appris qu'il avait été filmé en même temps que le second film!

Le tournage étant déjà terminé depuis août 2019, il n’y a aucun retard causé par la pandémie du Coronavirus.

Quel sera le titre?

Selon les informations qui sont sorties à date, le film semble s'intituler simplement The Kissing Booth 3.

Quels acteurs seront de retour?

Bien sûr, Joey King sera de retour dans le rôle de Elle Evans, tout comme Jacob Elordi (Noah Flynn), Joel Courtney (Lee), Meganne Young (Rachel), Maisie Richardson-Sellers (Chloe) et Taylor Zakhra Perez (Marco).

À quoi peut-on s’attendre du côté de l'histoire?

*ATTENTION AUX SPOILERS SUR THE KISSING BOOTH 2: GOING THE DISTANCE

Selon les informations dévoilées par Netflix, le film se déroule durant l’été suivant les événements du 2ème film.

Elle a été acceptée à Harvard, où Noah va, mais aussi à Berkeley, où son BFF Lee va! Elle devra donc faire un choix déchirant.

Côté relations, on imagine que bien qu’Elle ait éventuellement choisi Noah, elle n’a sans doute pas oublié ce qui s’est passé entre Marco et elle.

De plus, bien que la chicane entre Lee et Rachel soit réglée, il se pourrait qu’ils connaissent d’autres obstacles dans leur relation. À suivre!

Quand le film va-t-il sortir?

Depuis, lors d'une vidéo annonçant tous les films Netflix qui allaient sortir dans les prochains mois, Joey King et Joel Courteney ont dévoilé subtilement la date de sortie exacte.

Après avoir vu une scène du film, Joel a annoncé «I was so excited, that I ate eleven churros» («J'étais si excité, que j'ai mangé onze churros»). En anglais, le verbe «ate» sonne comme «eight», ou le chiffre huit. Il a ensuite répété «eight» et «eleven», 8 et 11... La date de sortie est donc le 11 août 2021!

Voyez le moment cocasse vers 2 minutes juste ici:

Est-ce qu’il y a des images?

Oui! On a eu droit à un court clip dans lequel on voit Elle, Noah, Lee et Rachel ensemble. Elle reçoit un appel de Havard, qu’elle décide d’ignorer. Intriguant!

Est-ce que The Kissing Booth 3 sera le dernier film?

Rien n’a été confirmé, mais il est très possible que oui. Joey King a publié une photo, qui a depuis été supprimée, lors de la dernière journée de tournage, disant que c’était sa dernière fois dans la peau de Elle Evans.

Par contre, il existe toujours la possibilité que Beth Reekles écrive plus de romans!

À suivre...

