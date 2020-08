Je sors, je reste

Coup de cœur :

Balado : WAGNER #78 - Éric Martin

Photo courtoisie

Photo courtoisie

L’humoriste Guillaume Wagner poursuit sa série d’entretiens à travers son Balado «WAGNER» et reçoit pour l’occasion le professeur et philosophe Éric Martin, également auteur de l’essai «Un pays en commun». Le philosophe, à travers une conversation s’étalant sur un peu plus de 90 minutes, tente de faire la démonstration que l’indépendance du Québec et les débats entourant la justice sociale vont de pair, que ces deux pôles ne peuvent pas évoluer l’un sans l’autre. Un entretien tout aussi relevé qu’accessible sur une idée qui mérite réflexion.

Disponible depuis le 4 août sur la chaîne YouTube de Guillaume Wagner

Je reste :

EP

Stick Around and Find Out – Kandle

Photo courtoisie

L’autrice-compositrice-interprète Kandle propose ici un nouvel EP intitulé « Stick Around and Find Out» chargé d’aplomb, aux sonorités très rock et aux arrangements bien raffinés et accrocheurs. On est rapidement charmé par la voix de la chanteuse, pleine d’assurance.

Disponible depuis le 31 juillet

Cinéma

Clemency

Photo courtoisie

Réalisé par Chinonye Chukwu, le film Clemency sera présenté ce soir au Cinéma Moderne. Le long métrage dresse le portrait de Bernadine Williams, une directrice de prison dont l’une des responsabilités est de faire appliquer la peine de mort. Ses valeurs seront subitement amenées à se transformer lorsqu’elle rencontrera le prochain homme voué à mourir. Le film a remporté le Grand Prix du Jury au festival du film de Sundance en 2019.

Ce soir à 18h15 au Cinéma Moderne - 5150, boulevard Saint-Laurent

Spectacle

Miro

Photo courtoisie

L’artiste Miro présentera ce soir un concert diffusé en direct à partir du toit de la tour du stade olympique, une première depuis sa construction en 1976. Le musicien présentera notamment les pièces de son dernier album intitulé «En retard sur ma vie» et sera accompagné des artistes Claudia Bouvette, Sarahmée et Franky Fade. Le spectacle sera diffusé via de nombreuses plateformes, dont la page Facebook de l’artiste.

Ce soir à 19h sur la page Facebook MIRO