Les vedettes TikTok les plus riches sont dévoilées

Partager







2022 ne fait que commencer, mais voilà que l'on connait ceux qui sont en tête des mieux payés de la plateforme TikTok. Qui est numéro 1? Il n'y aura pas d'effet de surprise.

Le magazine Forbes a à l’habitude de publier chaque année des listes de stars les mieux payées dans leur milieu respectif, que ce soit des acteurs, ou des Youtubeurs.

La plateforme TikTok connaît une popularité sans nom, si bien que les revenus collectifs des personnes inscrites dans la liste qui suit ont augmenté de 200% comparativement à l'année précédente. Certains ont des revenus égaux les uns aux autres, vous verrez.

Bien sûr, ce n’est pas que sur la plateforme que ces vedettes font le plus d’argent, mais bien avec d’autres projets comme leur «merch» ou des collaborations avec des marques connues comme American Eagle.

Découvrez les 7 stars de TikTok les plus riches de 2022:

7. Avani Gregg : 4,75M $, 39 millions d'abonnés

Avani Gregg s'est fait connaître pour ses tutoriels maquillage colorés de personnages connus en 2019. Son ascension est significative depuis. Une biographie est même sortie en février 2021 au sujet de sa gloire quasi instantanée.

6. Kris Collins : 4,75M $, 42 millions d'abonnés

Les revenus sont nez à nez avec Avani mais elle a un peu plus d'abonnés, la plaçant en 6e. Ancienne coiffeuse de Vancouver, Kris est la reine des sketchs et de la comédie, découverte pendant la pandémie. Une ascension rapide pour elle aussi.

5. Josh Richards : 5M $, 26 millions d'abonnés

La dernière fois qu'il a été mentionné dans cette liste, les revenus de Josh Richards s'élevaient à 1,5 millions. Pour son jeune âge, il est acteur, homme d'affaires, TikTokeur et touche même à la musique, en plus d'avoir des racines au Québec.

4. Bella Poarch : 5M $, 87 millions d'abonnés

Bella Poarch est la 3e personne la plus suivie sur TikTok. Sa première vidéo? Un lipsync qui devint la vidéo la plus vue de 2020. Elle continue de divertir ses abonnés en plus de toucher à la musique.

3. Addison Rae : 8,5M $, 86 millions d'abonnés

Addison Rae n'est plus numéro 1 de la liste, mais elle peut se vanter d'avoir augmenté ses revenus. Elle passe de 5 à 8.5 millions. Quelques pépins avec la plateforme ne l'empêchent pas d'être de tous les tapis rouges les plus convoités et d'avoir été tête d'affiche du remake He's all that, paru sur Netlfix, en plus de ses nombreux contrats et de ses marques personnelles.

2. Dixie D'Amelio : 10M $, 57 millions d'abonnés

La numéro deux de la liste est nulle autre que Dixie D'Amelio, avec un impressionnant revenu de 10 millions. Ça n'est pas surprenant d'obtenir autant de succès monétaire quand on sait qu'elle fait partie de la téléréalité des D'Amélio, des contrats astronomiques et un début de carrière en tant que chanteuse.

1. Charli D'Amelio: 17.5M $, 133 millions d'abonnés

Voilà qui se trouve au sommet de cette liste. Sans grande surprise, Charli D'Amelio rafle tous les honneurs. Personne ne rapporte plus qu'elle sur TikTok avec le plus grand nombre d'abonnés à ce jour et les contrats qui lui sont rattachés, en plus de la téléréalité. Elle mérite son titre.

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s