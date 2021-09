Découvrez les 5 tendances jeans de l’automne 2021

Partager







On n’y échappe pas: la saison du jeans, des bottillons et des petits vestons est à nos portes!

Pour être certaine d’être à la page cette saison, on vous présente les tendances denim les plus en vogue pour l’automne 2021.

Découvrez les 5 jeans tendance de l’automne:

1. La silhouette baggy

Cette tendance qui a explosé dans la dernière année est là pour de bon! Les jeans baggy, adorés par des stars comme Bella Hadid et Kendall Jenner, créent une silhouette relaxe et confortable.

Certaines préfèrent le porter avec un haut cintré, alors que d’autres misent sur l’amplitude en l'agençant avec une chemise également surdimensionnée.

2. Évasés dans le bas

Les années 70 sont in et les jeans «pattes d’éléphant» également! Les jeans légèrement évasés au bas font un retour tout doucement dans nos garde-robes, après avoir été boudés pendant plus d’une décennie.

On peut le porter avec un haut tout aussi rétro, ou encore opter pour un top moderne, comme un crop top, pour transporter le look en 2021.

3. Le jeans beige

Si cet été on a vu plusieurs personnes rocker un jeans coloré, cet automne, on se tourne vers des coloris plus neutres. Si vous avez envie de faire changement des tons de bleu, gris ou noir, le beige est pour vous!

Il donne un look utilitaire aux jeans qui s'agence bien avec une tenue décontractée.

4. Le jeans funky

On parle ici de jeans avec des appliqués, des motifs, des broderies, tout ce qui les fait sortir de l'ordinaire.

Le mot clé est originalité, alors osez exprimer votre créativité.

5. Les déchirures

Les déchirures au niveau du genou, de la cuisse ou même à l'ourlet sont plus tendance que jamais! Elles apportent une touche edgy et grunge à n'importe quel look.

Elles s'apprêtent à n'importe quelle autre tendance, alors n'hésitez pas à chercher un jeans évasé et déchiré, ou encore beige et déchiré.

