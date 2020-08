Début de la grève générale illimitée au port de Montréal

Faute d'accord, les débardeurs du port de Montréal ont débrayé au travail lundi à 7 h, et cela pour une durée illimitée.

Les syndiqués, sans convention collective depuis 2018, n’ont pas pu trouver un terrain d’entente avec leur employeur, l’Association des employeurs maritimes (AEM), malgré 65 séances de négociations depuis deux ans.

Le point de divergence concerne les horaires de travail et le salaire en dehors des plages horaires de jour en semaine.

«Le port est fermé parce que l'AEM a modifié les conditions salariales de nos membres depuis jeudi et que nous avions constaté un lock-out technique depuis lundi quand plusieurs navires ont été détournés vers d'autres ports, dont Halifax, New York et Saint-Jean, enlevant du travail à nos membres et rendant impossibles les opérations normales du port de Montréal», a indiqué par voie de communiqué Michel Murray, conseiller syndical du SCFP, qui représente les débardeurs.

Vendredi, 99,22% des membres ont voté pour la grève générale illimitée par bulletin secret, alors que près de 6300 entreprises de transport dépendent de cette infrastructure.

Les débardeurs avaient débrayé pendant quatre jours durant la semaine du 27 juillet dernier. Cet arrêt de travail en avait suivi un autre quelques semaines plus tôt.

La grève se déroulera aussi au terminal Contrecœur. L’arrêt de travail s’appliquera en plus aux grands contremaîtres, ainsi qu’aux hommes d’entretien.