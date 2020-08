Sortie cinéma: le film «Flashwood» à l’affiche

Coup de cœur :

Album : Pyramid - Jaga Jazzist

Photo courtoisie

La formation Jaga Jazzist dévoilait vendredi dernier un nouvel opus intitulé «Pyramid». Célèbre pour ses compositions ancrées dans un jazz coloré et expérimental, le groupe propose ici un environnement sonore beaucoup plus progressif, minimaliste, avec parfois des textures bien rock. À écouter d’un bout à l’autre, en faisant confiance et en se laissant porter.

Disponible depuis le 7 août

Je reste :

Documentaire

Lesbiennes, gais et trans : un combat pour l’égalité

Photo courtoisie

Télé-Québec présentera ce soir le documentaire « Lesbiennes, gais et trans : un combat pour l’égalité», un film à travers lequel on suit plusieurs membres de la communauté LGBTQ à travers leur combat, de la répression des années 1960 jusqu’au droit au mariage dans les années 2000 en passant par la pandémie de sida des années 1980. Le documentaire sera également rediffusé jeudi à 14h.

Ce soir à 20h sur les ondes de Télé-Québec

Cinéma

Flashwood

Photo courtoisie

Alors que la réouverture des cinémas suit son cours, plusieurs nouveautés commencent à prendre l’affiche et à apparaître sur nos grands écrans. C’est le cas du film «Flashwood», réalisé par Jean-Carl Boucher, à travers lequel on suit le quotidien de quelques personnages, installés dans une banlieue fictive de Montréal, alors qu’ils sont traversés par leurs doutes, leurs ambitions et leurs désirs.

Ce soir à 21h30 au Cinéma Beaubien – 2396, rue Beaubien Est

Concert

Concerts intimes des quatre coins du monde

Photo courtoisie

À partir d’aujourd’hui, le Centre des musiciens du monde présentera les «Concerts intimes des quatre coins du monde», une série de huit spectacles présentés tous les mercredis et mettant en vedette un univers musical différent. Aujourd’hui, le duo Kiya Tabassian et Hamin Honari, maîtres du sétar (luth) et des percussions traditionnelles de l'Iran, sera à l’honneur. L’événement est gratuit et l’inscription en ligne est fortement conseillée.

Ce soir à 17h à l'Église Saint-Enfant-Jésus du Mile-End - 5039, rue Saint-Dominique