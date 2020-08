Malgré la pandémie, la restauration montréalaise connaît un souffle de renouveau en ce mois d’août. Que vous ayez envie d’un café, de pâtes, de vin nature ou d’un cocktail, la métropole regorge de découvertes à faire. Du Vieux-Montréal en passant par le Mile-End, voici cinq nouvelles adresses gourmandes à Montréal.

Kamùy - Le chef Paul Toussaint dévoile son nouveau restaurant

Le talentueux chef Paul Toussaint, connu pour ses plats créoles au restaurant Agrikol, dévoile son tout nouveau projet, en plein cœur du Quartier des spectacles. En effet, le restaurant Kamùy voit le jour ce mois-ci et présente des plats de cuisine pancaribéenne. D’ailleurs, le mot «kamùy» signifie «soleil» en taino, une langue arawak parlée par le peuple Taíno des Caraïbes. En ce qui concerne le menu, le cordon bleu offrira une gastronomie authentique de divers pays des Caraïbes qui se mélangera à la cuisine française. Laissez-vous tenter par le délicieux carpaccio de jicama avec radis, melon d’eau, physalis, vinaigrette au lulo, purée d’avocat et pain au chipotle. Sinon, essayez l’assiette de filet de bœuf grillé, accompagné de légumes racines, sauté de champignons, sauce chimichurri et purée de patate douce.

* 1485 rue Jeanne-Mance, Montréal

Anne-Lovely Étienne Dans le Vieux-Montréal, le nouveau projet Gabrielle des restauratrices Sabrina Kale et Anne-Catherine Labbé, est à la fois un café, une épicerie et un restaurant, ouvert du matin jusqu’au soir.

Gabrielle - Un bistro à la touche féminine

Le Vieux-Montréal accueille un nouveau bistro, ouvert matin, midi et soir. Œuvrant dans l’industrie de la restauration depuis longtemps, Sabrina Kale et Anne-Catherine Labbé présentent un nouveau projet, qui permettra aux passants, aux touristes, ainsi qu’aux résidents du quartier de se servir un bon café, de manger au restaurant ou simplement de se procurer des produits au coin épicerie. Sur l’heure du midi, découvrez les diverses salades et sandwichs. Le soir, laissez-vous tenter par les pâtes fraîches du chef Alexis et les viandes provenant de fermes du Québec, dont les short ribs braisés, accompagnés de pommes de terre fumées, salicorne et carotte. Coup de cœur pour le porcelet de la ferme Beaurivage, servi avec choux-fleurs, pistaches et yogourt caramélisé.

* 644 rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Anne-Lovely Étienne

NELLi – Nouveau comptoir café + vin nature dans le Vieux-Montréal

Toujours dans le magnifique quartier du Vieux-Montréal, le tout nouveau comptoir NELLi voit le jour et promet une expérience café le matin et bar à vin le soir. Ainsi, avant de commencer votre journée, il vous sera possible de dénicher des sandwichs déjeuner servis sur des brioches maison, un bagel au saumon de chez St-Viateur, des bols santé et des produits de boulangerie de chez Hof Kelsten. Après le boulot, pour un souper en amoureux ou entre amis, le comptoir offre une carte de vins nature qui accompagnent des plats à partager, dont des huîtres, des fromages et des charcuteries, des poivrons shishito et le plat signature du NELLi, un poulet rôti aux herbes françaises. *104 rue Saint-Paul Ouest, Montréal

Courtoisie

Alkadémie – Nouveau bar à cocktail expérimental dans le Mile-Ex

À l’image du quartier Mile-Ex, la nouvelle destination Alkadémie vous ouvre les portes d’un ancien garage transformé en bar à cocktails expérimental. Dans une ambiance décontractée, les amateurs de «drinks» pourront déguster les divers vins nature et les cocktails épiques, servis dans des verres de cristal soufflé. Ce projet de la boutique Alambika, spécialisée dans les ingrédients et accessoires à cocktails, servira aussi de laboratoire pour des centaines de cocktails. C’est l’endroit idéal pour un premier rendez-vous ou un 5 à 7 entre filles.

* 6484 boulevard Saint-Laurent (Entrée latérale sur Beaubien Ouest), Montréal

Courtoisie

Pizza Toni : le comptoir de pizza à la new-yorkaise

Un petit creux? Les propriétaires du populaire Falafel Yoni se lancent désormais dans la nouvelle aventure d’un comptoir à pizza, situé littéralement à quelques pas de leur premier établissement. C’est donc toujours dans le Mile-End que les gourmands montréalais auront la chance d'acheter une pointe ou une pizza entière à croûte mince, de style new-yorkais. Le menu s’inspirant tout de même du savoir-faire italien propose cinq saveurs de pizza, soit au fromage, marinara, margherita, pepperoni et «square». Impossible de ne pas s’y régaler!

* 104 Saint-Viateur Ouest, Montréal