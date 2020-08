Les perséides seront particulièrement visibles ce soir, même à Montréal

Coup de cœur :

Conversation : Le Château

Le festival Cinéma sous les étoiles propose ce soir une conversation avec Denys Desjardins, réalisateur du documentaire Le Château, disponible gratuitement jusqu’à ce soir 19h via les plateformes de TV5. Le documentaire explore le quotidien de Madeleine, 86 ans, mère du réalisateur, qui vit depuis cinq ans au Château Beaurivage. Le documentaire, réalisé avant la pandémie, dévoile avec un regard humain et empathique les aléas d’une existence menée dans une résidence pour personnes âgées.

Ce soir à 19h30 via la page Facebook Cinéma sous les étoiles

Je reste :

Astronomie

Les Perséides

À tous les adeptes du monde des étoiles, les perséides seront particulièrement visibles ce soir, alors qu’il sera possible d’observer jusqu’à 80 étoiles filantes par heure dans le ciel. S’il est préférable de s’éloigner des grands centres urbains et de la pollution lumineuse pour observer ces météores traverser notre atmosphère, il sera tout de même possible de voir passer les plus lumineux, même de Montréal, à partir d’un parc par exemple.

Cette nuit, jusqu’à environ 1h du matin

BD

Comment (et pourquoi) je suis devenue végane

Écrite et illustrée par Eve Marie Gingras, la bande dessinée Comment (et pourquoi) je suis devenue végane, publiée chez Écosociété, expose le cheminement de cette auteure et les raisons qui l’ont amenée à devenir végane. Eve Marie Gingras expose également ses réflexions à travers une courte vidéo dans le cadre de la série «Immunité critique», diffusée via la page Facebook de la maison d’édition.

En librairie depuis le 3 août

Album

Telas – Nicolas Jaar

L’artiste de musique électronique Nicolas Jaar proposait en juillet dernier un troisième album cette année intitulé Telas. Le compositeur américain d’origine chilienne y dévoile quatre longs morceaux aux sonorités très expérimentales, électroacoustiques, donnant un résultat raffiné, tout en contrôle.

Disponible depuis le 17 juillet