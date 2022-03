Pour des lèvres ULTRA brillantes, voici le produit qu'il vous faut

Partager







La tendance des lèvres brillantes et hydratées est plus forte que jamais. Tellement qu’un simple gloss ne peut pas faire l’affaire!

On voit de plus en plus de compagnies de maquillage qui sortent plutôt des huiles pour les lèvres. Celles-ci hydratent autant qu'un baume à lèvres et donnent une teinte naturelle ainsi que le look brillant escompté.

En plus de tout cela, les huiles pour les lèvres sont beaucoup moins collantes que les gloss! On peut donc dire au revoir à la mèche de cheveux qui ne cesse de coller à notre bouche.

Voici donc les 12 meilleures huiles à lèvres pour remplacer votre gloss et votre baume du même coup:

1. Huile confort de Clarins, 28$ en ligne

Offerte en plusieurs couleurs, cette huile pour les lèvres mélange le jojoba et le noisetier pour hydrater les lèvres en douceur.

2. Huile pour les lèvres teintée de Burt’s Bees, 12$ sur Amazon

Infusé d'huile de noix de coco, ce produit viral sur le web est un dupe pour la très populaire huile Lip Glow Oil de Dior qui est en rupture de stock partout depuis des mois.

3. Huile Glassified de Morphe 2, 12$ chez Sephora

Cette gamme inspirée par la génération Z offre une huile pour les lèvres légèrement teintée. Ses huiles hydratantes de jojoba, noix de coco et moringa donnent un parfum naturellement sucré qui rappelle les journées à la plage!

4. Huile hydratante Essential de Jouer, 26$ chez Sephora

Cette huile hydrate et protège les lèvres, tout en donnant un effet de brillance intense. Elle contient des huiles d'abricot et de jojoba, ainsi que de la vitamine E.

5. Huile #ThisIsEverything de Nyx, 9$ chez Amazon

Offert en formule translucide ou légèrement teintée, ce produit mélange les huiles d’amande, d'avocat, de jojoba et de rose musquée. L’odeur de vanille et cerise vous fera rêver!

6. Huile teintée Clean Fresh de Covergirl, 11$ chez Amazon

Cette huile de la gamme végane et «clean» de Covergirl est infusée de noix de coco, d’huile de grenade et de vitamine E pour hydrater et nourrir les lèvres.

7. Huile repulpante Wet Oil de Kosas, 28$ chez Sephora

Disponible en plusieurs couleurs différentes qui iront bien à tous les teints, cette huile brillante donne aussi l'effet d'un gloss repulpant.

8. Huile teintée de e.l.f., 8$ en pharmacie

Cette huile pour les lèvres revitalisante teinte doucement les lèvres avec une touche de couleur. Elle est légère et donne des lèvres d'apparence saine.

9. Huile teintée Shade Slick de Merit, 31$ chez Sephora

La marque clean propose des huiles en plusieurs teintes différentes, toutes infusées d'huile de rose musquée et de beurre de karité pour une bouche hydratée toute la journée.

10. Huile à lèves Fruit Fetish de Milani, 16$ en pharmacies

Les parfums nostalgiques de ces huiles colorées sauront vous plaire! Faites vite, elles sont virales sur TikTok et partent comme des petits pains chauds.

11. Huile hydratante Love My Lips de Lise Watier, 24$ chez Sephora

Pour une dose d'hydratation et des lèvres brillantes, on se tourne vers cette huile qui contient aussi de l'acide hyaluronique.

12. Gloss-huile Lip Quip de Item Beauty par Addison Rae, 18$ chez Sephora

Ce gloss meilleur vendeur contient de l'huile d'amande pour nourrir les lèvres et hydrater en profond.

