L'exposition World Press Photo Montréal annulée pour une première fois

Les footballeuses de Dassari viennent pour la première fois à Gouandé. Elles vont bientôt rencontrer et affronter les Gazelles. Les chants rythment le voyage, l’ambiance est à son comble. A l’approche de la destination, c’est un mélange d’excitation, de curiosité et d’appréhension qui se lit sur les visages. Bénin, Atacora, Gouandé, le 24 février 2019. En deux ans, les footballeuses du village de Gouandé, dans le nord du Bénin, ont marqué leur empreinte et ouvert de nouvelles voies. Refusant de se cantonner à la condition de femmes fragiles, incompétentes ou vouées uniquement à la maternité, elles se sont regroupées pour défendre leur place sur tous les terrains. PHOTO OLIVIER PAPEGNIES