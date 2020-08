QW4RTZ paradera sur Sainte-Catherine Ouest

Coup de cœur

BALADO

The Michelle Obama Podcast

À la fin juillet, Spotify a annoncé un partenariat à long terme pour le tout nouveau podcast The Michelle Obama Podcast. L’ancienne Première dame des États-Unis aborde des thèmes plus personnels comme la famille et le mariage, mais aussi des sujets humains et universels comme l’amour, la santé, le féminisme et plus encore. Michelle Obama accueille de nombreux invités spéciaux, dont Marian et Craig Robinson, Conan O'Brien, Valerie Jarrett, Michele Norris et Dre Sharon Malone.

* Disponible depuis le 29 juillet uniquement sur Spotify

Je sors

ACTIVITÉ

Prestation de QW4RTZ - Relancez l’été à Montréal

Alors que le centre-ville s’anime de week-end en week-end, pour relancer l’été par différentes activités, voilà que le Cabaret ambulant accueille cette semaine le groupe QW4RTZ. Le quatuor a cappella parcourra les rues de Montréal dans le fameux camion emblématique vitré de l’été 2020. Les voix des quatre gars envoûteront la rue Sainte-Catherine Ouest, le Quartier chinois, le Quartier Latin et le Village, en fin d’après-midi. Impossible de ne pas être émerveillés des harmonies de voix à chacune de leur prestation.

* Demain dans l’après-midi, dans le Quartier latin, le Village, la rue Sainte-Catherine Ouest et le Quartier chinois.

ART

Réunis à Distance Art de rue

Le populaire festival d’art de rue Festival Mural invite les Montréalais à se joindre à leur nouvelle campagne « Réunis à Distance Art de rue à Montréal », en collaboration avec Stella Artois. L’objectif est de changer la perception de la distanciation sociale au moment où le déconfinement se fait ressentir dans les bars et restaurants. Ainsi, depuis hier, sur le boulevard Saint-Laurent au sud de Prince Arthur, une immense fresque à ciel ouvert créée par Francorama et une terrasse Stella Artois de 140 pieds de long ont pris place pour une expérience artistique immersive dans une ambiance colorée et sécuritaire. * Sur le boulevard Saint-Laurent au sud de Prince Arthur – en face du 3581 Boulevard St-Laurent

L'oeuvre de Francorama à voir pendant Mural

Je reste

CINÉMA

Volet numérique du 12e Festival International de cinéma et d’art Les Percéides

La 12e édition du Festival International de cinéma et d’art Les Percéides donne son coup d’envoi aujourd’hui, en Gaspésie, mais voilà que l’événement présente également un volet numérique qui sera différente, mais tout aussi riche et diversifiée. En ligne, ne manquez pas le documentaire L’inquiétante absence des coréalisateurs Amir Belkim et Félix Brassard et les courts métrages comiques et angoissants Un Gorille dans le placard de Rémi Fréchette et Foyer de de Sophie B. Jacques. Finalement, le réalisateur acadien, Rodrigue Jean, sera de retour au festival avec L’acrobate, un long métrage, qui nous plonge dans des zones sombres de la sexualité et des relations humaines.

*Toute la programmation numérique est disponible du 14 au 20 août au www.perceides.ca