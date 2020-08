Les poules pondeuses toujours interdites à Laval

LAVAL – Il est toujours interdit de posséder des poules en ville à Laval, ce qui déçoit des citoyens pour qui avoir ces animaux permet autant d'avoir des oeufs frais que de se remonter le moral.

Les élus lavallois ont refusé la semaine dernière à 16 contre 2 la proposition de l’opposition officielle de légaliser la présence des poules pondeuses en milieu urbain ou de modifier son règlement actuel.

«Comment, dans une ville qui se targue d’être la ville du futur, on ne peut pas amener l’agriculture et la sécurité alimentaire des gens? Avec la COVID-19, les gens cherchent à avoir une autonomie alimentaire. Et là, c’est comme s’ils nous disaient que ce n’était pas important d’avoir de l’autonomie alimentaire», a exprimé Murielle Guerrero, qui possède de poules pondeuses à son domicile depuis quelques années, même si ce n'est pas conforme au règlement.

Cette déception est partagée par une résidente du secteur Sainte-Rose, qui préfère garder l’anonymat par peur de représailles. Celle qui a perdu son emploi le 13 mars a vu dans l’élevage de ses poules une façon de traverser la période du confinement. «Sérieusement, je pense que ça m’a sauvée d’une dépression. Être prise dans la maison, sans travail, sans savoir quand je retourne [...], c’était très très difficile», a-t-elle révélée.

«Même ma fille m’a dit que des poules, c’est mieux qu’avoir un psy», a-t-elle ajouté.

Cette citoyenne connait l’interdiction de la ville lavalloise, mais estime que des plusieurs personnes ont des poules à Laval. «C’est toléré, alors tu fais un peu la sourde oreille», a-t-elle mentionné.

De plus en plus de municipalités légalisent les poules pondeuses en milieu urbain. À Montréal, elles sont permises sous certaines conditions dans les arrondissements de Rosemont–La Petite-Patrie et Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, ainsi que dans les villes liées Westmount, Hampstead et tout récemment Montréal-Est.

À Longueuil, les arrondissements du Vieux-Longueuil et de Saint-Hubert devraient adopter ce mois-ci un règlement autorisant la possession de poules urbaines.

Plaintes

La Ville de Laval estime recevoir 40 plaintes par années à ce sujet, mais n'a remis aucun constat d'infraction avec amende, préférant «[accompagner] les citoyens vers la conformité» et remettre des avis écrits.

Lors de la séance du conseil municipal tenue cette semaine, la conseillère Sandra Desmeules expliquait son opposition en soulignant «qu’avec la pandémie, il ne faut pas l’ignorer, l’énergie et les budgets disponibles sont assez limités». Celle-ci ajoutait également qu'autoriser la possession de poules urbaines «demanderait beaucoup d’encadrement».

L’opposition officielle, qui a proposé la modification au règlement, n'est pas d'accord. «Faire croire que l’économie de la Ville va souffrir ou que les services seront débordés si on autorise les poules pondeuses, c’est non seulement absurde, mais surtout complètement erroné si on pense que les services se sont déjà penchés sur un projet de règlement!», a dit le chef du Parti Laval, Michel Trottier.

La Ville de Laval rappelle que plus de 30 % de son territoire est zoné agricole et que l’élevage de poules pondeuses y est autorisé.