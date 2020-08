Masques et boutons : quelques trucs pour prévenir le «maskne»

Avec la pandémie de la COVID-19, les masques sont partout et on entend de plus en plus parler du phénomène de «maskne», terme utilisé en anglais pour décrire les petits boutons qui se créent sur le bas du visage quand on porte un masque.

«Le masque crée un microclimat chaud dans la zone couverte du visage pouvant être à l’origine d’éruptions de petits boutons, de rougeurs et d’autres symptômes de problèmes cutanés», a expliqué le dermatologue Dr Joseph Doumit, de la clinique montréalaise Clini-Derma.

Selon lui, les problèmes cutanés sont surtout reliés à la durée du port du couvre-visage. «Lorsque le masque est porté pendant longtemps, on empêche alors la peau de respirer, donc de s’oxygéner et de jouer convenablement son rôle naturel protecteur», a-t-il énoncé.

«Comme la peau se sent agressée, elle va produire plus de sébum pour se protéger. En l’absence d’oxygène, les pores s’obstruent et le frottement du masque sur la peau va produire des démangeaisons et des problèmes de peau sont susceptibles de survenir», a poursuivi le médecin.

Solutions

Heureusement, il existe des solutions simples pour prévenir ces problèmes de peau, soulignent le Dr Doumit et le Dr Guy Chamberland, médecin omnipraticien qui travaille en médecine esthétique chez Dermapure depuis 20 ans.

- Changer ou laver son masque chaque jour. «Il faut une bonne hygiène du masque. Il faut bien choisir son masque, qu’il soit chirurgical ou en tissu. Si possible, le laver chaque jour, avec de l’eau et un savon doux. Si vous optez pour le masque en tissu, ayez-en plusieurs pour faire la rotation», a souligné le Dr Chamberland.

- Ne pas le porter pour rien. «Portez votre masque [seulement] lorsque nécessaire. Il y a des gens qui prennent tout au pied de la lettre et qui portent le masque lorsqu’ils sont seuls à la maison ou dans leur voiture. Laissez votre peau respirer lorsque vous n’êtes pas en contact avec des gens», a ajouté le Dr Chamberland

- Nettoyer et hydrater sa peau. «Il faut nettoyer sa peau, soit se laver le matin et le soir le visage avec un savon doux hypoallergénique et bien rincer le visage. Il faut bien hydrater la peau avant de porter le masque, ce qui formera une barrière pour empêcher la déshydratation de la peau», a expliqué le Dr Doumit.

Pas nouveau

Comme le masque ne faisait pas partie de la routine de la majorité des Québécois il y a quelques semaines à peine, le phénomène peut sembler nouveau. Or, il est bien connu des dermatologues depuis longtemps.

«Le "maskne" dont vous parlez n’est pas récent puisque le masque est utilisé à grande échelle depuis longtemps dans certaines professions, en particulier dans l’industrie chimique et du bâtiment», a expliqué le Dr Doumit.

Le Dr Guy Chamberland abonde en ce sens et fait remarquer qu'il est possible d'éviter ce problème en prenant des précautions.

«En fait, les équipes médicales portent des masques depuis toujours. Je pratique depuis une trentaine d’années et je n’ai jamais eu de problème d’acné. Le problème est surtout d’ordre physique avec l’irritation et de démangeaisons», a-t-il observé.

Cinq nouveaux soins pour la peau

Qu'on ait des problèmes de peau liés au masque ou non, c'est toujours gagnant d'avoir une bonne routine de soins de la peau. Voici cinq nouveaux produits pour élaborer sa routine ou la compléter.

La lotion hydratante Normaderm Phytosolution de Vichy

L'hydratation de la peau est importante, tout particulièrement lorsqu'on porte un masque quotidiennement. La lotion Phytosolution, dans la gamme Normaderme de Vichy, a une texture ultra-légère, prévient l'obstruction des pores et glisse sur la peau en s'absorbant rapidement et en ne laissant aucun fini gras. Elle est formulée de six actifs dermatologiques et de 60 % d'eau minéralisante, et permet une bonne hydratation tout en contrôlant la brillance.

*À 29,95$ - Disponibles dans toutes les pharmacies ou en ligne au vichy.ca

La gamme Cleanance Women de Avène

L'acné adulte est un phénomène extrêmement courant chez les femmes, qui peut être amplifié par le port du masque en temps de pandémie. Pour traiter les boutons, généralement causés par des déséquilibres hormonaux, le stress, la nourriture, la fatigue ou la pollution, la ligne Eau Thermale Avène lance la nouvelle collection Cleanance Women, composée du Sérum Correcteur Cleanance Women et du Soin Nuit Lissant Cleanance Women. Ce duo affine les pores et la texture de la peau, tout en réduisant les cicatrices, les marques, les rides et les ridules.

* À 40$ pour le sérum correcteur et 42$ pour le soin nuit lissant – Disponible dans les toutes les pharmacies

IDC Dermo propose une routine sous le masque

La compagnie québécoise IDC Dermo a mis sur pied une routine «sous le masque», dont l’objectif est de favoriser l’oxygénation de la peau emprisonnée sous un couvre-visage. Pour l’entreprise, il est important d’adopter une nouvelle routine de soins de la peau pour retrouver une belle peau en santé. IDC Dermo propose le nettoyant antipollution et purifiant Pur Gel, pour débarrasser la peau des déchets qui restent collés en surface, puis, le Pure Masque qui exfolie la peau à trois niveaux pour permettre à l’oxygène d’être absorbé par celle-ci. Finalement, la gamme Hydra promet une hydratation sans lourdeur et sans corps gras, qui favorisera une bonne nutrition cutanée.

*Entre 25,99$ et 49,99$ - Disponibles dans toutes les pharmacies

Le nouveau lait-tonique exfoliant de Kiehl’s

Assez doux pour une utilisation quotidienne, le nouveau tonique au lait de la marque Kiehl’s raffine et restaure la peau pour une apparence régénérée et saine. Ce toner exfoliant à double action, composé d'acide lipohydroxy et de 23 % d'émollients y compris du lait d'amande, exfolie et dissout légèrement les impuretés, tout en reconstituant les niveaux d'hydratation de la peau pour un teint clair. Le lait-tonique restaure également les niveaux d'humidité et procure et une sensation douce et confortable.

* À 76$ - Disponible chez Sephora ou en ligne au https://www.kiehls.ca/

Nettoyant mousse visage CeraVe

Le maintien d’une belle peau commence d’abord et avant tout par le nettoyage. Le visage doit être bien nettoyé matin et soir et c’est pourquoi la marque CeraVe lance un nouveau gros format de son nettoyant moussant visage. Le gel doux et rafraîchissant nettoie en profondeur sans perturber la barrière protectrice naturelle de la peau. La formule contient trois céramides essentiels, de l’acide hyaluronique ainsi que de la niacinamide, qui aident à renforcer la barrière cutanée, retenir l’hydratation de la peau et apaiser la peau tout en éliminant efficacement l’excès d’huile et la saleté.

* À 19,99 pour le format de 562 mL - à 16,99$ pour le format de 355 mL – Disponible dans toutes les pharmacies