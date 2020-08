«Ponts», ou quand l’art visuel rejoint la littérature

Le recueil de nouvelles «Ponts» dirigé par Chrystine Brouillet rassemble les textes de treize auteurs qui se sont inspirés des œuvres de l’artiste visuel James Kennedy, de véritables plaques d’acier illustrant certains des plus grands ponts du monde.

Les œuvres de James Kennedy ont quelque chose de monumental. Bien plus que de simples photos, ces tableaux d’acier, découpés au laser et oxydés à l’aide de certains acides pour leur donner du relief et de la texture, charment au premier coup d’œil. Ce sont bien des ponts, parmi les plus iconiques du monde, mais la forme qu’ils prennent une fois le travail de l’imagination complété les rend plus grands que nature. À leur vue, c’est comme si on s’y trouvait perché. On se sent soudainement pris de vertige.

C’est au hasard d’un déménagement que Chrystine Brouillet a pu les apercevoir et que l’idée d’une collaboration a rapidement émergé entre les deux artistes. James Kennedy venait alors de s’installer dans son nouvel atelier situé tout juste en face de la demeure de la romancière, dans le Plateau-Mont-Royal.

Gabriel Beauchemin / 24H

«Deux mois après avoir emménagé, il est venu me rencontrer pour me demander si ça me tentait de voir ce qu’il faisait, et le pont Jacques-Cartier était à la verticale», explique Chrystine Brouillet, en faisant référence à la sculpture de son nouveau voisin. Plusieurs œuvres étaient alors exposées dans son atelier, les premières de sa série «Ponts».

«Je suis tombée en amour avec ces œuvres-là, poursuit la directrice du recueil. Je regardais ça et je me disais que ce n’est pas tout le monde qui peut avoir le pont Jacques-Cartier dans son salon, parce que c’est grand, parce que c’est cher, parce que c’est lourd, parce qu’il n’en fait pas 10 000 exemplaires non plus, mais je me suis dit que si tout le monde pouvait voir le travail de James Kennedy ce serait formidable.»

«Alors, avec son accord, on a décidé de faire un livre où je trouverais autant d’auteurs qu’il avait de ponts», résume Chrystine Brouillet.

COURTOISIE

Deux univers

L'idée était lancée et treize ponts allaient alors inspirer autant d’auteurs, dont la directrice du collectif elle-même. Parmi eux, les artistes Tristan Malavoy, David Goudreault, Martin Michaud, Ariane Moffatt et Marie-Eve Bourassa ont accepté avec enthousiasme de se prêter à l’exercice. Tous avaient carte blanche sur la façon dont ces immenses structures pouvaient apparaitre dans leur récit. Il en résulte un recueil de nouvelles tout aussi variées dans les styles que dans les plumes, chacune d’entre elles étant précédée par une reproduction de l’œuvre de James Kennedy qui lui est associé.

«Un recueil de nouvelles, c’est comme un pique-nique ou un buffet, explique Chrystine Brouillet. Tu peux commencer par l’auteur que tu aimes le plus, ou selon le pont qui te plait. Je suis persuadée qu’il y a bien des gens qui vont lire le Jacques-Cartier en premier parce qu’ils le connaissent, ou le Brooklyn parce qu’ils y ont marché. On a tous un amour pour le Golden Gate aussi.»

L’artiste visuel fut d’ailleurs rapidement convaincu par l’ouvrage ainsi que par la richesse résultant du mariage de ces deux formes d’art généralement distinctes.

«C’est un cadeau que Chrystine me fait de faire découvrir mon travail autrement, indique James Kennedy. Au départ, j’étais un peu en lutte avec l’idée de faire vivre mes ponts autrement que ce qu’ils représentaient pour moi, mais j’ai lu les textes et ça m’a émerveillé. J’ai trouvé ça magnifique. Ce sont deux univers qui se rencontrent, on partage un même lieu, mais ce sont des expériences complètement différentes.»

Le recueil de nouvelles «Ponts» sera en librairie à partir du 9 septembre. Il sera également possible d’admirer certaines des œuvres de la série «Ponts», de James Kennedy, du 10 au 20 septembre à la Galerie du Viaduc sur le boulevard Saint-Laurent.