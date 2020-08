Arrondissement du Sud-Ouest: une toilette chimique pile devant son commerce

MONTRÉAL – Une commerçante montréalaise est découragée que la ville ait installé une toilette chimique et une roulotte devant son magasin, et estime que ces installations peu attrayantes auraient plutôt pu être mises devant des locaux vacants aux alentours.

Des travaux ont commencé au mois de juillet sur la rue Monk, dans l'arrondissement du Sud-Ouest. C'est à ce moment que la Ville a installé une roulotte et une toilette chimique devant la boutique Chez Aïcha Brocante et antiquité, au grand dam de la propriétaire Férida Marzouki, puisque ces installations cachent sa devanture et émettent une odeur désagréable.

«Il y a un stationnement à côté et un autre commerce qui a malheureusement fait faillite. [Ils auraient pu mettre la roulotte et la toilette là] au lieu de la mettre devant un commerce ouvert», estime Mme Marzouki.

Celle-ci a déposé une plainte à l'arrondissement.

«Pendant que la plainte était ouverte pour une bécosse, ils sont venus en installer une deuxième. [...] T’es dans une requête et tu en installes une autre, ce n’est pas normal», a-t-elle déplorée.

La deuxième toilette chimique a finalement été retirée.

Selon l'arrondissement du Sud-Ouest, la situation devrait se régler sous peu. «L'arrondissement a communiqué avec la commerçante et des démarches sont en cours pour déplacer la roulotte et la toilette. L'emplacement a été choisi alors que plusieurs commerces étaient encore fermés en raison de la COVID-19», a fait savoir la chargée de communication Anyck Paradis.

Celle-ci rappelle que les commerçants peuvent contacter le 311 ou leur société de développement commercial (SDC) en tout temps pour trouver des pistes de solution.

GUILLAUME CYR/24 HEURES/AGENCE QMI

Durement touchée

Comme plusieurs commerçants, Mme Marzouki n'était déjà pas dans une posture facile, puisqu'elle a dû fermer boutique pendant le confinement.

À la réouverture, certains amateurs de brocante qui sont venus à l’intérieur du magasin se sont révélés être atteints de la COVID-19, ce qui l’a obligé à refermer boutique temporairement.

Les travaux, qui se déroulent sur la rue Monk entre les rues Saint-Allard et Patrick et qui entravent la circulation automobile, sont comme une tuile de plus.

«J’ai au moins le service de vente en ligne, mais ce n’est pas la même expérience client», juge-t-elle.