Films d'ici: «Mafia Inc.», du réalisateur Podz, disponible en ligne sur Crave

Coup de cœur :

Album : Accident – Laurence-Anne

Photo courtoisie

L’artiste montréalaise Laurence-Anne dévoile ici un nouvel EP intitulé «Accident», deuxième opus en carrière après avoir lancé «Première Apparition» en 2019, un album qui s’est retrouvé sur la longue liste des Prix Polaris. La chanteuse propose trois pièces aux sonorités indie pop et aux arrangements colorés et audacieux, le tout construisant un univers tout à fait original. L’album, d’un peu plus de dix minutes, s’écoute d’un bout à l’autre comme une grande envolée musicale.

Disponible depuis le 14 août

Je reste :

Essai

Perdre le Sud

Photo courtoisie

La professeure Maïka Sondarjee publie chez Écosociété son premier essai intitulé «Perdre le Sud : Décoloniser la solidarité internationale». L’auteure y défend notamment l’internationalisme radical, une position pour une gauche qui souhaiterait réellement être solidaire des nations du Sud, grandes victimes de la prospérité de l’Occident.

Disponible depuis le 19 août

Cuisine

Planches

Photo courtoisie

Les Éditions de l’Homme et Zeste s’associent ici à travers un livre de cuisine bien originale où ce sont les planches et les nombreuses façons de les garnir avec goût qui sont à l’honneur. Plusieurs belles idées, colorées comme savoureuses, sont présentées à travers ce recueil qui rassemble plus de cent recettes.

Disponible depuis le 19 août

Cinéma

Mafia Inc.

Photo courtoisie

Du réalisateur québécois Daniel Grou (Podz), le long métrage Mafia Inc. est désormais disponible en ligne sur la plateforme Crave. Inspiré du livre portant le même nom des journalistes André Noël et André Cédilot, le film suit les aventures des Paternò, une famille mafieuse de Montréal, dont l’équilibre sera bientôt bouleversé par un affrontement avec une autre famille, les Gamache.

Disponible sur Crave depuis le 15 août