La CAQ écorchée sur sa gestion de la crise de la COVID-19 à Montréal

Sévèrement critiquée par les partis d'opposition sur la gestion de la pandémie à Montréal par le gouvernement Legault, la ministre responsable de la Métropole Chantal Rouleau a pointé du doigt un «problème de communication».

«Les CIUSSS et la Santé publique n’avaient pas l’habitude de se parler», a-t-elle dit mercredi matin lors de l’étude des crédits de la Métropole, à l’Assemblée nationale. «Il fallait établir ces liens là; (et) établir les liens avec d’autres partenaires qui n’avaient pas l’habitude de discuter avec eux, avec les arrondissement, avec la Ville-centre, de manière plus ponctuelle.»

Son travail consistait à «coordonner cette communication», a-t-elle expliqué. «On a tous constaté qu’il y avaient des problèmes, qui dataient de bien avant la pandémie et que la pandémie a pu mettre en lumière», s’est-elle défendue.

Pour remédier à ce problème, un bureau de commandement a été mis en place à Montréal en prévision d’une deuxième vague, a poursuivi la ministre caquiste.

Pour le député péquiste Pascal Bérubé, le directeur national de la Santé publique devrait gérer la crise à partir de Montréal, et non de Québec, en cas d’une deuxième vague de la pandémie.

Rappelons que le Dr Horacio Arruda a géré la première vague de la pandémie à partir de Québec, alors que Montréal était le point chaud de l’épidémie dans la province.

«Je ne sais pas où sera son bureau [en cas de deuxième vague]», a admis la ministre Rouleau.

«Un désastre»

La gestion de la pandémie par le gouvernement Legault été «assez pitoyable» et «un désastre» à Montréal, a déploré le député libéral Pierre Arcand, reprochant au gouvernement d’avoir adopté une approche «mur à mur», pas adaptée à la situation de la Métropole.

François Legault a attendu deux mois après le début de la crise avant de se rendre à Montréal, le 14 mai dernier; une décision écorchée également par des députés d’opposition. Le premier ministre avait notamment soutenu à l’époque vouloir prêcher par l’exemple en limitant ses déplacements.

«J’en ai un peu marre du jovialisme que «ça va bien aller», a lancé le député de Rosemont, Vincent Marissal. «Ça va un peu mieux pour la crise sanitaire, on a enfin aplati cette foutue courbe, mais l’économie ne va pas bien à Montréal», alors que le centre-ville reste désert notamment, a soutenu le député de Québec Solidaire.

Même à l’heure actuelle, la ministre Rouleau dite être «extrêmement préoccupée» par la situation dans la Métropole, se défendant pour sa part de porter des lunettes roses. «Je ne suis celle qui dit que ça va bien à Montréal, au contraire.»

Les métropoles à travers le monde ont été très touchées par la pandémie et Montréal n’a pas fait exception, a souligné la ministre Rouleau. «Personne n’a jamais connu une telle situation.»

Logement

Par ailleurs, avec plus de 20 000 ménages en attente d’un logement social, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, presse régulièrement Québec de conclure une entente sur l’habitation avec Ottawa.

«Nous espérons vraiment arriver à une entente concrète prochainement», a affirmé Mme Rouleau, sans offrir plus de détails à l’opposition libérale, qui la pressait mercredi matin de dévoiler un échéancier plus précis.