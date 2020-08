Malgré quelques opposants, L'Espace public aura une deuxième succursale

La microbrasserie L'Espace public ouvrira une deuxième succursale dans Hochelaga, malgré l'opposition de quelques résidents du secteur, qui n'ont pas réussi à amasser assez de signatures pour forcer la tenue d'un référendum sur le projet.

L'Espace public, un établissement bien connu dans Hochelaga, a pignon sur la rue Ontario, à la hauteur de la rue de Chambly. Son usine de bière se trouve un peu plus à l'est, sur l'avenue Letourneux, et la microbrasserie compte y ajouter un restaurant et une terrasse.

La microbrasserie avait besoin d'une autorisation particulière de la part de l'arrondissement pour aller de l'avant avec son projet, ce qu'elle a obtenu. Or, des citoyens qui possèdent des condos en face du futur bar s'y opposent, en raison du bruit que pouvait occasionner la présence d'un restaurant-terrasse. Ils déploraient aussi le fait que le maire de l'arrondissement, Pierre Lessard-Blais, copropriétaire dans le projet, même s'il s'est retiré des discussions à ce propos.

Les résidents préoccupés ont tenté de bloquer le processus, mais n'ont réussi à amasser que 59 signatures (sur les 1198 votants du secteur), alors que 131 sont requises pour forcer la tenue d'un référendum citoyen.

«Les dés sont pipés et il n’y a plus rien à faire, s’est désolé Gino Cormier, qui vit dans un condo en face de l’usine à bière de L'Espace public sur la rue Létourneux. Il ne nous restera qu’à appeler le 311, le 811 ou le 911 si on a des problèmes.»

Le résident croit que le bas nombre de signatures s'explique par le fait que le dossier ait été très peu publicisé et que la saison chaude n'avait pas joué en leur faveur.

Il est à noter que vu la situation de la COVID-19, l'arrondissement permettait un processus d'enregistrement à distance pour inscrire son nom au registre.