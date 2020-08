Je sors, je reste

Coup de cœur :

BD : Lettres à Montréal

Photo courtoisie

Le Festival BD de Montréal dévoilait en mai dernier, à travers son édition en ligne, la constitution des Presses du FBDM, leur toute nouvelle maison d’édition. Leur premier livre à paraître, intitulé «Lettres à Montréal», rassemble 23 courtes bandes dessinées, composées par 27 bédéistes, à travers lesquelles Montréal apparaît toujours, de près ou de loin, en trame de fond. La bédéiste Axelle Lenoir en a illustré la couverture.

En vente depuis le 22 mai

Je reste :

Livre

Animal radical

Photo courtoisie

Le chercheur et journaliste Jérôme Segal propose à travers le livre «Animal radical : Histoire et sociologie de l'antispécisme» un survol bien fouillé et historique de la cause animale et des nombreux mouvements, en France, au Canada et en Israël, qui s’en sont réclamés. Il s’agit d’un portrait qui cherche à être exhaustif sans tomber dans le militantisme ni le pamphlet.

En librairie depuis le 20 août

Cinéma

Femme(s)

Photo courtoisie

Réalisé par Anastasia Mikova et Yann Arthus-Bertrand, le documentaire «Femme(s)» donne la parole à 2000 femmes provenant de 50 pays différents. À travers des entretiens, le long métrage offre un portrait global de ce qui façonne et oriente le quotidien, la culture et les défis des femmes partout à travers le monde.

Ce soir à 18h au Cinéma Beaubien - 2396, rue Beaubien

EP

Toutes les étoiles me l’ont dit

Photo courtoisie

L’artiste Jeando propose avec «Toutes les étoiles me l’ont dit» un nouvel EP de quatre titres aux sonorités bien folk et pop, et à travers lequel les arrangements à la guitare se marient doucement aux airs chantés.

Disponible depuis le 14 août