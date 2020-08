L'Impact accueillera 250 spectateurs

L'Impact de Montréal a annoncé jeudi qu'il continuera sa saison en Major League Soccer devant un maximum de 250 partisans au Stade Saputo, mardi prochain, face aux Whitecaps de Vancouver.

Cette décision a été prise en raison des consignes des autorités québécoises de santé publique.

«Nous sommes très heureux d'accueillir des partisans pour la suite de la saison au Stade Saputo. On a hâte de revoir des supporters au stade, a déclaré le président et chef de la direction de l'Impact de Montréal, Kevin Gilmore. Nous aurions aimé revenir au stade avec une pleine capacité, mais la situation qui persiste dicte autre chose. Compte tenu de cela et en consultation avec les autorités publiques, nous prenons l'engagement d'être l'une des activités de divertissement les plus sécuritaires à Montréal, car nous voulons que nos supporters se sentent vraiment confortables d'y être.»

Le soccer devient, malgré tout, le premier sport professionnel au Canada à reprendre ses activités devant des partisans.