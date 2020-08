Restauration à Montréal: 5 promotions alléchantes à ne pas manquer

MONTRÉAL - Les restaurateurs montréalais veulent remplir leurs restaurants et ça paraît: ils usent de créativité pour attirer les clients dans leurs établissements. On a vu au fil des dernières semaines l’aménagement de nouvelles terrasses et le lancement de nouveaux menus, et à tout cela s'ajoutent des prix spéciaux sur les boissons alcoolisées et la bouffe. Voici cinq promotions alléchantes à ne pas manquer dans des restaurants et bars bien connus en ville.

Le Deville Dinerbar et ses cocktails du jour

Le Deville Dinerbar, qui a rouvert ses portes au début du mois d’août, est heureux de pouvoir accueillir de nouveau ses clients dans son restaurant situé en plein cœur du centre-ville.

Reconnu pour ses fameux burgers et le meilleur lait frappé de Montréal, le Deville est aussi un endroit prisé pour les cocktails dont le «milkshake alcoolisé» et les cocktails Aloha.

PHOTO COURTOISIE/Deville Dinerbar

Le «diner» offre tous les jours de la semaine une promotion différente sur diverses boissons alcoolisées. Par exemple, le lundi, les clients ont droit à un rabais de 3 $ au kiosque à limonade. Le mardi, les verres de vin de 8 onces sont au prix des verres de 5 onces, et les mercredis, les cocktails sont réduits à 2 $ de rabais. À essaye!

*Deville Dinerbar, 1425, rue Stanley

LOV et ses mercredis complètement vin à moitié prix

Le restaurant de gastronomie végétalienne LOV vous invite non seulement à découvrir ses spécialités, mais aussi à profiter de la promotion des mercredis complètement vin!

En effet, il vous sera possible de commander une bouteille de rouge ou de blanc sur la carte à moitié prix à partir de 17 h. La seule condition est de commander l’un des plats disponibles sur le menu pour accompagner votre verre de vin.

PHOTO COURTOISIE/Patricia Brochu

Laissez-vous tenter par le Mac’n’cheese avec sauce fauxmage LOV, kale, tomate cerise, mozzarella végane et chapelure LOV ou encore le succulent Big LOV cheeseburger avec boulette aux haricots noirs, tomate, laitue Boston, mesclun, oignons rouges, cornichons, mozarella végane et sauce Big LOV

*Disponible dans les quatre succursales du restaurant: McGill, de la Montagne, Centropolis et DIX30

Méchant Bœuf et ses huîtres à 1 $ et table d’hôte réduite

Vous êtes friands d’huîtres? Si oui, ne manquez pas l’offre promotionnelle du restaurant Méchant Bœuf, dans le Vieux-Montréal: les huîtres sont seulement à 1$, du dimanche au jeudi de 17 h à 19 h!

PHOTO COURTOISIE/GROUPE ANTONOPOULOS

De plus, jusqu’au 30 août, Méchant Bœuf offre également à ses clients le menu table d’hôte de deux services à seulement 29 $, jusqu’à 19 h 30.

Choisissez une entrée parmi les calmars frits, la poutine au brisket de bœuf ou encore la soupe vichyssoise froide et une assiette de résistance parmi le steak frites de surlonge de bœuf, le filet de saumon mariné au sirop d’érable et miso ou encore les cavatellis au fromage.

*124, rue Saint-Paul Ouest

L’Abreuvoir et ses mardis HIGH FIVE à 5 $ et son menu «Late night»

Le bar et terrasse L’Abreuvoir est maintenant ouvert à tous, non seulement pour les immanquables soirées mercredi 100 % humour, mais aussi pour d’autres soirs de la semaine entre amis lors desquels il est possible de profiter de promotions plus alléchantes les unes que les autres.

PHOTO COURTOISIE/L’Abreuvoir bar et terrasse

Commençons par les mardis High Five, où le pichet de bière, les «drinks» doubles et certains items du menu bouffe sont offerts à seulement 5 $.

Les vendredis et samedis, les oiseaux de nuit pourront combler leur petit creux au gré des plats du menu «Late night» composé de tacos au poulet, cheeseburgers, poutines et plus encore.

À noter que L’Abreuvoir présente tous les matchs de hockey des séries du Canadien de Montréal.

*6484, boulevard Saint-Laurent (entrée latérale sur Beaubien Ouest)

Drinkerie Ste-Cunégonde et les soirées hockey

Toujours dans l’esprit des séries du Tricolore, voilà que le bar de quartier la Drinkerie Ste-Cunégonde prépare une soirée hockey en plein air, au parc voisin, juste à côté. Un écran géant extérieur est installé pour projeter les matchs.

PHOTO COURTOISIE/Drinkerie Ste-Cunégonde

Les partisans sont donc invités à s’installer sur l’une des tables de pique-nique et y commander un pichet de bière et une délicieuse pizza de chez Accommodation Danny pour seulement 10 $.

La fièvre des séries est l’occasion idéale d’essayer les nouvelles pizzas de style Detroit du chef célèbre Danny St-Pierre!

Offre valide jusqu’à la fin des matchs du Canadien de Montréal.

*2661, rue Notre-Dame Ouest, Montréal