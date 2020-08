Cinq cafés où il fait bon télétravailler pendant la pandémie

MONTRÉAL – Tous les cafés n’ont pas rouvert leurs portes à la suite de la période de confinement, ou l'ont fait de façon partielle, ce qui complique la vie des télétravailleurs et des étudiants qui aimaient bien aller s'y poser quelques heures.

Puisque Google Maps et l’application Thirdwave ne sont plus forcément à jour, l’équipe du «24 Heures» vous partage cinq de ses cafés préférés où on peut travailler tout en encourageant un commerce local en ce moment.

Le Perko - Villeray (753, rue Villeray)

PHOTO COURTOISIE

Le café Perko est visiblement au courant que sa clientèle aime y travailler. La connexion Wi-Fi est stable, la musique n'est pas trop forte, on y retrouve une imprimante collective (contribution volontaire) et des stylos, des surligneurs et des carnets sont même en vente directement sur place. Aucune excuse pour procrastiner! En plus du café, des boissons froides et des viennoiseries, des petits dîners simples comme des salades, des bagels et quelques sandwichs complètent le menu. Un incontournable pour les télétravailleurs, à quelques minutes de marche des stations de métro Jean-Talon et Jarry. Ouvert tous les jours de 8 h à 17 h.

- Camille Dauphinais-Pelletier, 24 Heures

La Dépendance - Plateau-Mont-Royal (4282, rue Saint-Denis)

CATHERINE GENEST/24 HEURES/AGENCE QMI

Ce coquet espace d’inspiration scandinave est l’un des rares cafés du Plateau où il est encore possible de se poser avec son ordi en temps de pandémie. En plus de leurs cafés expressos standards, les baristas de la maison concoctent toute une série de lattés aux parfums étonnants: lavande, betterave, dattes, curcuma. De passage sur l’heure du midi? On vous recommande chaudement leur tartine aux crevettes nordiques décorée d’aneth, la parfaite alternative aux sandwichs au fromage grillés qu’on mange normalement partout. Petit bonus non négligeable: on peut y siroter une petite bière de microbrasserie à base de thé à la fin de notre quart de (télé)travail. L'endroit ouvre à 9 h ou 10 h et ferme à 20 h ou 21 h, selon les journées.

- Catherine Genest, 24 Heures

Restaurant Mélisse – Vieux-Montréal (719, rue William)

PHOTO COURTOISIE

Ce n'est pas tout le monde qui sait que le Restaurant Mélisse, dans le Vieux-Montréal, peut faire office de café où il fait bon travailler durant le jour. L'établissement propose beaucoup d'espace à l'intérieur ou sur la magnifique terrasse, et un comptoir-fenêtre permet de commander directement de l'extérieur, ce qui limite les allées et venues dans le café. L'endroit offre également de bons déjeuners, dîners et soupers, mais attention: il ferme quelques heures chaque jour entre les services, et pas toujours au même moment. On vous recommande de consulter les heures d'ouverture avant de vous rendre sur place.

- Anne-Lovely Etienne, 24 Heures

La graine brûlée - Village (921, rue Sainte-Catherine Est)

CATHERINE GENEST/24 HEURES/AGENCE QMI

Situé à deux pas de la station de métro Berri-UQAM, ce café est si accueillant qu'il est impossible d'en sortir sans le sourire. L'endroit offre un environnement déjanté aux airs de fête foraine avec un personnel aussi coloré que sa clientèle. Son célèbre chili végane vaut le détour. Ouvert tous les jours de 7 h à 20 h, l'endroit possède de nombreuses tables individuelles, des espaces plus vastes pour le travail en petites équipes ainsi que des prises de courant, permettant d'y travailler de nombreuses heures sans manquer de jus.

- Guillaume Pelletier, 24 Heures

Atomic Café - Hochelaga (3606, rue Ontario Est)

GUILLAUME BEAUCHEMIN/24 HEURES/AGENCE QMI

On change d’époque quand on entre au Atomic Café. Cette désormais célèbre institution du quartier Hochelaga-Maisonneuve, située sur la rue Ontario, garde toujours son charme bien caractéristique. L’ambiance rétro, nourrie par les nombreuses affiches emblématiques d’Expo 67 et des Jeux olympiques de Montréal, accompagne agréablement plusieurs types de breuvages et de repas. Un endroit de prédilection pour déguster un expresso les avant-midis où le travail doit être efficace comme pour se féliciter autour d’une bière les après-midis où il l’aura été. Ouvert tous les jours de 9 h à 17 h.

- Gabriel Beauchemin, 24 heures