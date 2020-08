Du matériel de plein air en rupture de stock

Les Québécois qui ont dû réinventer leurs vacances en raison de la pandémie ont été nombreux à décider d'aller «jouer dehors»: les ventes d’équipement de plein air ont explosé cet été, au point où certains articles sont en rupture de stock.

Au magasin La Cordée de Laval, les vélos, les kayaks et les planches à pagaie ont été particulièrement populaires depuis le début du déconfinement.

«Plusieurs fois par jour, on disait aux clients: "C’est déjà tout vendu pour cette année". J’ai reçu des livraisons au courant de l’été et en moins d’une semaine, c’était écoulé de nos tablettes», raconte Jean-Benoît Côté, gestionnaire du département d'équipement de camping du magasin.

Joël Lemay / Agence QMI Du matériel de camping et de plein-air à La Cordée, concernant un article sur la vente d’équipement de plein air, à Laval, mardi le 18 août 2020. JOEL LEMAY/AGENCE QMI

La directrice de la marque Mountain Equipment Co-op (MEC), Claire Germanas, fait un constat semblable.

«Dans les bicyclettes, on est en épuisement des stocks parce que personne dans les usines et les fournisseurs ne s’attendait à avoir une augmentation si importante en si peu de temps. Avec la COVID et les mesures sanitaires et sécuritaires, ç'a pris du temps avant de reprendre un taux de production plus important», affirme Mme Germanas.

Tente à 700$

La clientèle qui s’est rendue en magasin cet été était constituée autant par des débutants, qui souhaitent faire de courtes expéditions, que par des mordus de plein air expérimentés, qui partaient en cyclotourisme. Parmi les quantités impressionnantes d'articles vendus, il y avait donc du matériel de base et des objets plus spécialisés.

«Il y a eu des produits très haut de gamme qui se sont vendus. J’ai une tente à 700$ qui s’est vendue», souligne M. Côté.

«J’ai des bateaux que j’avais en inventaire ici depuis cinq ans et ça n’a pas été très long, après notre réouverture du magasin, on n’avait plus d’inventaire, peu importe le type de kayak», lance-t-il.

M. Côté croit que le budget habituellement réservé par les ménages québécois pour les vacances a été transféré vers des achats pour des activités à faire dans la province, dont le plein air. D'ailleurs, les tentes familiales étaient parmi les bons vendeurs au début du mois de mai, dit-il.

Une tendance?

Les gestionnaires de boutiques de plein air espèrent maintenant que la tendance se maintiendra au fil des prochaines années.

«Souvent, [le plein air] peut être associé à de beaux moments de vie avec notre famille ou nos amis. Peut-être que l’année prochaine, les gens voudront remettre ces sorties dans leurs plans», estime M. Côté.