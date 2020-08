Festival Fantasia: le cinéma québécois à l’honneur

MONTRÉAL – Une foule de films de genre internationaux et québécois sont accessibles sur internet jusqu'au 2 septembre dans le cadre du Festival Fantasia, qui se tient cette année en ligne en raison de la pandémie.

Des activités prévues par le festival, les Fantastiques week-ends du cinéma québécois (FWE) permettront à la Belle Province d'être bien représentée parmi la vaste programmation de l'événement. Quatre soirées de courts métrages québécois sont prévues sur Facebook, et ce ne sont pas de simples diffusions qui attendent le public.

«J’introduis le programme de la soirée, après on a les réalisateurs qui parlent de leur film puis les courts métrages sont diffusés. Pour la fin, j’ai demandé aux réalisateurs des "fun facts" sur leur film ou sur la genèse de leur idée», a décrit Rémi Fréchette, directeur des FWE.

«Je voulais offrir un espèce de "package" qui fait différent que de juste regarder les courts métrages. Ça permet d’avoir l’expérience festival», a-t-il ajouté.

PHOTO COURTOISIE «Yankee»

PHOTO COURTOISIE «Sayo»

Longs métrages

Quatre longs métrages québécois seront également mis à la disposition des festivaliers en vidéo sur demande. Le film intitulé «2011» d’Alexandre Prieur-Grenier est de ceux-ci.

«Il y a un super "casting" sur ce film. Il y a entre autres Émile Schneider et Catherine Chabot. Ça se passe dans un appartement en confinement. Pourtant ça a été tourné il y a deux ans, s’est exclamé M. Fréchette. C’est un monteur qui essaye de finir un film chez lui, mais il se fait déranger par ses voisins et par le réalisateur qui est vraiment un trou de cul. C’est un long métrage vraiment trippant et super créatif.»

Il y aura également le documentaire de Steve Villeneuve «Hail to The Deadites» dans lequel le réalisateur part à la rencontre des plus grands admirateurs de la trilogie «Evil Dead», le long métrage de Jeremy Rubier, «Sayo», qui propose un voyage surnaturel dans le monde des morts et «Yankee», un drame qui patauge dans l’univers des combats de rue illégaux et tout ce qui en découle.

PHOTO COURTOISIE «La Marina»

PHOTO COURTOISIE Rémi Fréchette

L'été qu'on n'a pas eu

Les cinéphiles pourront aussi visionner en première mondiale, jeudi soir seulement, le premier long métrage d’Étienne Galloy et Christophe Levac, «La Marina».

«Les gars ont début vingtaine. Ils ont fait ce film-là avec très peu de moyens. C’est une belle comédie d’été, a dit Rémi Fréchette. Ça s’adresse à un public fin dizaine début vingtaine: les amours d’été, les jobines estivales, etc. Comme l’été qu’on n’a pas eu finalement (rires).»

Dix-sept films de l'organisme Wapikoni, qui met en valeur des créateurs autochtones, sont aussi de la sélection en vidéo sur demande.

La programmation des FWE est bien garnie et invitante, mais le doute est tout de même bien présent chez le programmateur.

«C’est très expérimental. On ne sait pas encore si les gens vont être au rendez-vous, a avoué M. Fréchette. Avec le "branding" de Fantasia, la gratuité, le fait que c’est disponible partout au Canada et que la plupart des films sont sous-titrés en anglais, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. On se croise les doigts!»