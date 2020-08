À FAIRE: plongez dans l’univers de Dany Laferrière

Week-end du 21 au 23 août 2020

Coup de cœur

LIVRE

La jungle alimentaire

Photo courtoisie

Comment choisir judicieusement ses aliments au supermarché? La nutritionniste Julie Desgroseillers nous décortique le choix des divers produits dans ce 5e ouvrage intitulé La jungle alimentaire. En effet, parmi les nombreux choix sur les tablettes, les fabricants se font littéralement la guerre avec leur marketing attrayant. Les étiquettes nous font des promesses comme les faibles calories, un taux bas de sucre ou de sodium, l’absence de colorants...Bref, parmi ces 40 000 produits il est facile de s’y perdre! L’auteure nous partage un guide d’achat, ses trucs pour ne pas tomber dans les pièges des étiquettes et de délicieuses recettes qui peuvent remplacer facilement des produits populaires comme le Nutella.

* Sorti le 17 août

Je sors

CINÉMA

La bonne épouse

Photo courtoisie

Mai 1968. Alsace. Paulette Van Der Berk est la directrice d’une école ménagère pour former de bonnes épouses. À ses côtés, une ex-religieuse, sa belle-sœur qui est professeur de cuisine, son époux rigide et un prétendant qui lui fait la cour. Toutefois, un vent d’affranchissement et la montée du féminisme se fait sentir dans cette école, qui n’a peut-être plus sa place. Avec tout ce beau monde, la parfaite épouse se pose des questions sur l’émancipation, la liberté, l’indépendance et bien sûr l’amour. Avec ce film de Martin Provost, mettant en vedette l’actrice Juliette Binoche, on se retrouve dans un scénario engagé, réfléchi et qui met en lumière le sacrifice de ces femmes de l’époque.

* En salle le 21 août

ART

Exposition: Un cœur nomade

Photo courtoisie

Le grand public est invité à visiter l’exposition gratuite Un cœur nomade, qui souligne les 35 ans d’écriture du célèbre auteur Dany Laferrière. Ce parcours immersif nous plonge dans l’univers coloré du romancier, en s’inspirant de ses trois romans graphiques : L’exil vaut le voyage, Vers d’autres rives et Autoportrait de Paris. En outre, en collaboration avec l’Office national du film du Canada, un court film d’animation sera projeté sur la façade du pavillon Président-Kennedy de l’UQAM, du mercredi au dimanche.

* Jusqu’au 1er novembre prochain- sur la promenade des artistes dans le Quartier des spectacles – boulevard de Maisonneuve

Je reste

MAGAZINE

Numéro de septembre du Magazine Véro – « Oser être soi » : Non au racisme

Photo courtoisie

Pour une première fois de l’histoire du magazine Véro, la couverture laisse place à une tribune de 11 femmes noires québécoises qui se sont mobilisées contre le racisme. L’animatrice Véronique Cloutier n’y figure pas et donne la parole à Jennifer Abel, Carla Beauvais, Mélissa Bédard, Fabienne Colas, Dominique Fils-Aimé, Marissa Groguhé, Alicia Kazobinka, Régine Laurent, Noémi Mercier, Naïla Rabel et Sarahmée. Avec le mouvement du Black Lives Matter et du racisme systémique, on retrouve les témoignages de ses femmes qui luttent pour une société plus égalitaire et qui ouvre la discussion sur les divers enjeux du racisme au Québec, dans plusieurs sphères de la société.

* Disponible depuis le 20 août dans tous les kiosques