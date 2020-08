Quatre activités à ne pas manquer au Festival Fantasia

MONTRÉAL – Comme de nombreux événements, Fantasia a pris le virage virtuel cette année. Le festival de films de genre a toutefois relevé le défi haut la main avec une belle brochette d’activités, dont certaines sont gratuites et d’autres présentées à un coût modeste. Voici ce qui a retenu notre attention dans la programmation.

Afrofuturisme: visions du futur du point de vue des «autres»

La critique de film qui se spécialise dans le cinéma d’horreur, fantastique et de science-fiction Carolyn Mauricette a préparé cette conférence sur l’afrofuturisme. Elle abordera la question de la faible représentation des personnes racisées dans les films de science-fiction et parlera de l’arrivée de l’afrofuturisme en musique, en littérature et au cinéma.

Vendredi 21 août à 17 h - Gratuit

John Carpenter: classe de maître et Prix de carrière honorifique

Le Festival Fantasia a choisi de remettre son tout premier prix Cheval Noir virtuel au maître de l’horreur John Carpenter. Ce dernier a été un des premiers invités internationaux au rendez-vous montréalais. Cet événement reviendra sur le parcours de celui qui est derrière «Halloween», «The Fog» et bien d’autres. Le public pourra même entendre sa plus récente composition musicale. À donner des frissons!

Samedi 22 août à 16 h - Gratuit

PHOTO COURTOISIE

«Slaxxx»

Présentée en première mondiale, cette comédie d’horreur de la Montréalaise Elza Kephart est très attendue par les cinéphiles. La nouvelle ligne de jeans d’une compagnie de vêtements débarque en magasin. Le pantalon en denim Super Shaper s’active à la chaleur, prenant ainsi la forme de chaque personne qui le porte. Malheureusement, une de ces paires de jeans est possédée par un esprit. Elle saute sur tout ce qui bouge.

Dimanche 23 août à 19 h – 8 $

PHOTO COURTOISIE

You Cannot Kill David Arquette

L’acteur américain bien connu pour son rôle dans la franchise «Scream», David Arquette est au centre de ce documentaire. Remis d’une crise cardiaque qui l’a entraîné dans une introspection, l’acteur décide de consacrer ses énergies sur sa carrière de lutteur, car oui, celui qui incarnait le shérif Dwight Riley est également lutteur professionnel. Le film sera suivi d’une discussion sur Zoom avec la coproductrice du long métrage Christina McLarty Arquette, les directeurs David Darg et James Price ainsi que le fameux David Arquette.

Lundi 24 août à 19h30 – 8 $