Ces 5 couleurs de cheveux surprenantes seront partout cet automne

Partager







L’automne donne toujours une envie de renouveau dans notre chevelure, et les experts prédisent que ces 5 couleurs seront les plus convoitées.

Lors de votre prochain rendez-vous chez la coiffeuse, laissez-vous inspirer par les tendances de la saison fraîche.

Voici les 5 couleurs de cheveux de l’automne 2021:

1. Brun toffee

Pour imiter cette tendance inspirée du délicieux mélange de chocolat et de caramel, on débute avec une base de cheveux brun foncé. Ensuite, on place des mèches plus claires, de couleur toffee, pour illuminer le tout et encadrer le visage.

2. Blond blé

Tant qu’à opter pour une coloration blonde, les experts suggèrent le blond blé pour cet automne. Ce blond un peu plus neutre se marie bien avec les sous-tons naturels de plusieurs personnes, ce qui donne l'impression que vous ne venez pas de passer des heures au salon, mais que vous êtes née comme ça!

3. Cannelle cuivrée

Le roux est LA couleur par excellence de 2021, on ne peut y échapper! Le cuivré n'est ni trop orangé ni trop brun et donnera juste assez de feu à votre chevelure pour capter l'attention des autres. Vous pouvez jouer avec les reflets et les mèches pour plus de dimensions.

• À lire aussi: Toutes les stars adoptent le cuivré, LA tendance coloration du moment

4. Blond vénitien

Si vous aimez la tendance du cuivré mais voulez rester dans une teinte plutôt pâle, le strawberry blonde est pour vous! Tirant vers le pêche, ou même le rose, ce blond roux va bien à plusieurs carnations.

5. Gris argenté

Vous avez bien lu, le silver est de retour! Cette teinte assez difficile à obtenir donne un côté edgy à qui veut bien l'adopter! Si vous êtes naturellement foncée, optez pour des mèches argentées avant de faire le saut vers la tête complète. Pour les blondes, ce sera plus facile!

Découvrez les salons de coiffure favoris des stars québécoises juste ici: