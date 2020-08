Sur Crave: L'histoire du pilote mercenaire Raymond Boulanger

Coup de cœur

Documentaire

Le dernier vol de Raymond Boulanger

L’histoire du pilote mercenaire Raymond Boulanger est racontée dans cette série documentaire de quatre épisodes. D’abord instructeur de vol, il est devenu pilote pour les cartels colombiens. Il a finalement été arrêté en 1992 avec une cargaison de quatre tonnes de cocaïne. Atteint d’un cancer incurable, l’homme raconte de nombreux secrets de ses aventures dans les épisodes de 60 minutes.

Disponible sur Crave depuis le 19 août

Je sors

Lancement

Paradoxe – Koraly

L’auteur-compositrice-interprète Koraly a choisi de faire un événement pour lancer son tout premier album, Paradoxe. Les participants devront cependant avoir réservé leur place d’avance, porter le masque et garder une distance sécuritaire avec les autres. La jeune femme présentera son album aux sonorités bien dansantes. Jérôme Couture, Benny Adam et A-SHO ont collaboré à des chansons sur l’album.

Ce soir à 17h au Théâtre Corona – 2490, rue Notre-Dame Ouest

Je reste

Album

Une fin heureuse ? (1re partie) – Émile Gruff

Daniel Laflamme, alias Émile Gruff, fait paraître un nouvel album qui sortir en deux parties. La première partie de Une fin heureuse ?, disponible depuis vendredi, est composé de huit titres aux paroles sympathiques avec une petite touche d’humour. La suite de cet opus rock alternatif sortira en janvier.

Sorti le 21 août

Livre

Patrice Bernier – Maître de son destin

On l’a surtout connu pour son rôle de capitaine au sein de l’Impact de Montréal, mais saviez-vous que Patrice Bernier a joué en Norvège, en Allemagne et au Danemark aux côtés de joueurs comme Thierry Henry, Robbie Keane, Pavel Nedved et David Villa? Ce livre du journaliste Mathias Brunet nous permet de découvrir le parcours de celui qui est aujourd’hui entraîneur adjoint du onze montréalais.

Sorti le 19 août