Livre: Compilation de courtes BD sur Montréal

Le livre «Lettres à Montréal» rassemble 23 courtes bandes dessinées provenant de 27 bédéistes qui avaient pour mandat de s’inspirer de la métropole pour construire leur histoire.

C’est un écureuil gigantesque et effrayant qui ouvre le recueil, dans une bande dessinée intitulée «L’expansion». La bédéiste Julie Rocheleau y traite en quatre pages, avec humour et intelligence, la question de la décroissance à travers la métaphore d’un écureuil géant que l’on aura collectivement trop nourri et qui saccage maintenant Montréal.

«Là, je parle de décroissance, mais ça fonctionnerait avec d’autres sujets, les écureuils étant la chose qu’on continue de nourrir même si on sait que ce n’est pas bon pour nous et que ce n’est pas bon pour eux, indique Julie Rocheleau. On se ferme les yeux sur bien des choses quand ça ne fait pas notre affaire.»

PHOTO COURTOISIE

Une première

Sa proposition s'inscrit dans un recueil dont la publication est une première pour le Festival BD de Montréal (FBDM), qui cherchait à faire valoir les auteurs ayant participé à la dernière édition de l’événement. Pour ce faire, l’organisation s’est dotée d’une maison d’édition: les Presses du FBDM.

«La maison d’édition, c’est comme une extension du festival, explique Joanne Desrochers, directrice générale de l’événement. Le festival ne deviendra pas un éditeur qui va publier de la bande dessinée comme n’importe quel autre éditeur. Nous, on utilise ça comme un outil pour faire connaître des auteurs qui sont venus au festival, mais aussi, et surtout des auteurs québécois. C’est une façon de les mettre de l’avant.»

Une contrainte les rassemble toutes : que Montréal apparaisse d’une façon ou d’une autre.

PHOTO COURTOISIE

«On ne voulait pas que ce soit nécessairement d’écrire une lettre à Montréal pour lui dire qu’on l’aime, mais on voulait que le centre de l’histoire se passe ou tourne autour de Montréal», poursuit Joanne Desrochers.

Découverte

Le recueil est l'occasion de faire découvrir de nouveaux bédéistes aux lecteurs. «On trouvait l’idée intéressante qu’un festival produise un livre qui n’est pas trop cher et qui permette aux gens d’avoir un éventail d’auteurs de bandes dessinées, souligne-t-elle. Ça leur donne ensuite la possibilité de continuer à suivre un auteur qu’ils auront découvert.»

Le livre «Lettres à Montréal», disponible en version papier depuis le début du mois d’août, représente ainsi le premier volume de cette collection annuelle. Y sont rassemblées 23 courtes bandes dessinées, aux styles et aux imaginaires fort variés, comme un condensé des auteurs ayant participé de près ou de loin à l’édition de cette année, tenue exceptionnellement en ligne du 22 au 24 mai.

Une bibliographie se trouve notamment à la toute fin de l’ouvrage pour qui voudrait poursuivre la lecture d’un bédéiste qu’il aura particulièrement apprécié en cours de route.

Le recueil de bandes dessinées est actuellement disponible sur le site du FBDM ainsi qu’à travers quelques librairies spécialisées, dont la Librairie Z, Planète BD, Drawn & Quarterly et Crossover Comics.