PepTalkHer: une app pour faciliter le rattrapage salarial des femmes

Demander une augmentation de salaire est une étape cruciale dans tout parcours professionnel, en particulier si on est une femme. Heureusement, l’application gratuite PepTalkHer permet de rendre cette étape moins stressante.

Selon l’État du marché du travail au Québec en 2019, le salaire horaire moyen était de 28,06 $ pour les hommes, comparativement à 25,19 $ pour les femmes, et ce, même si un certain rattrapage a été fait. En 10 ans, le salaire moyen des travailleuses a en effet progressé de 30,5 %, contre 26,6 % pour leurs collègues masculins.

De nombreux facteurs peuvent expliquer cet écart salarial : manque de confiance en soi, milieux sexistes, injustices systémiques... Les pistes ne manquent pas.

PepTalkHer sous la loupe

En apprenant par hasard qu’elle était beaucoup moins payée que ses homologues masculins pour le même travail, la journaliste australienne Meggie Palmer a souligné le problème à son patron en croyant à une erreur administrative... pour se faire répondre que c’était bel et bien son salaire, puisqu’elle était une femme. Catastrophée, c’est à ce moment que la féministe a réalisé l’ampleur du sexisme dans les milieux professionnels.

Après avoir vécu cette troublante injustice, elle a eu l’idée d’adoucir l’expérience pour d’autres femmes, afin de leur donner l’envie — et le courage ! – de demander plus d’argent. L’application gratuite PepTalkHer était née. Une initiative nécessaire quand on constate que l’équité salariale est toujours une question préoccupante de nos jours.

PepTalkHer sert d’aide-mémoire tout en offrant un précieux soutien aux utilisatrices. Grâce à un système tout simple, chacune devient plus à même de prendre conscience de sa valeur. Comment ça fonctionne ? Il suffit d’entrer régulièrement ses réussites dans l’application, question de pouvoir y revenir facilement. En plus d’un texte décrivant le bon coup en question, il est possible d’ajouter des photos pour s’en souvenir en détail – et s’en servir comme arguments auprès de son patron au besoin.

Que ce soit avant une évaluation de productivité avec la direction, au moment de demander une promotion, de négocier un tarif ou tout simplement pour contrer l’envahissant sentiment de l’imposteur, cette liste de réussites peut apporter une bonne dose de réconfort et d’estime de soi, croit Meggie Palmer.

PepTalkHer n’est pas uniquement une app. On peut aussi consulter son blogue (peptalkher.com) et ses comptes sur différents médias sociaux, comme Facebook et Twitter. Ce serait un peu fou de s’en passer !

En chiffres

Quels sont les facteurs qui expliquent l’écart salarial entre les hommes et les femmes ? Une étude menée par le cabinet mondial de recrutement Robert Half pointe une réalité intéressante : alors que 40 % des hommes auraient osé demander un salaire plus élevé à leur patron, les femmes ne seraient que 31 % à en avoir fait autant...