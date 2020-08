Épicerie: quatre nouveaux produits québécois pour la rentrée

La rentrée approche à grands pas et plusieurs compagnies québécoises ont lancé des produits santé faciles à consommer partout, que ce soit au bureau, à l'école, au gym ou à la maison. En voici quatre pour commencer l’automne en force.

Au déjeuner : Müska - Muesli Fourmi bionique

Photo COURTOISIE

Besoin d'un petit déjeuner rapide avant une réunion Zoom? Si c’est bel et bien votre cas, vous pouvez opter pour les nouvelles céréales de type muesli Müska de la compagnie québécoise La Fourmi bionique. Les céréales de cette gamme sont composées de flocons de céréales complètes biologiques du Québec, assorties d’ingrédients santé comme des amandes entières grillées, des pommes et des canneberges séchées, des graines et des noix torréfiées, des morceaux de chocolat noir bio et équitable, des raisins de Corinthe et plus encore. Les céréales Müska peuvent être consommées avec du lait ou du yaourt comme un muesli classique, mais également en gruau lorsque préparé́es la veille. La gamme est disponible en trois premières déclinaisons : Nature, Vitalité et Dukkah Brunch.

À l’entraînement : Des barres Keto ProtiLife

Photo COURTOISIE

L’entreprise québécoise ProtiLife a lancé une nouvelle gamme de barres protéinées à base de plantes. Avec quatre différentes saveurs, ces barres ProtiLife composées d’ingrédients savoureux peuvent vous donner l’énergie nécessaire pour finir votre journée de télétravail ou au bureau. De plus, pour ceux qui adoptent l’alimentation cétogène (keto), la marque a lancé des barres Keto, parfaites à consommer avant ou après l’entraînement. Cette collation rapide est disponible en trois saveurs : triple chocolat, chocolat et beurre d'arachide ainsi que chocolat, arachides et sel de mer.

En cuisine : Yogourt Liberté sans produits laitiers

Photo COURTOISIE

La compagnie montréalaise Liberté, spécialisée en produits laitiers, présente cet été sa première collection sans produits laitiers. Considérant la forte demande provenant des végétaliens et des flexitariens, ce nouveau type de yogourt est fait à partir de noix de coco. Au goût, il est délicat, crémeux et somptueux. Avec l’automne qui approche, il peut également se marier à de nombreuses recettes comme vos desserts, vos vinaigrettes et même vos soupes! Cette nouveauté végétalienne est disponible en trois saveurs : nature, vanille et framboises.

Un popcorn santé avec French Cancan

Photo COURTOISIE

À la maison, gâtez-vous avec le nouveau maïs soufflé québécois French Cancan. Pour le 5 à 7 ou sur le balcon ou la terrasse, ce popcorn 100% végane est disponible en plusieurs saveurs : cheddar et oignon vert, classique au beurre, sel rose de l’Himalaya, jalapeno épicé et poivre noir et lime. Renfermant seulement entre 39 calories à 70 calories, il s’agit de la collation parfaite à essayer à la fin de la semaine ou en soirée avec un petit verre de vin ou une bonne bière.