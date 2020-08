Le Conseil municipal se positionne contre les prises d’étranglement

MONTRÉAL | Le Conseil municipal de la Ville de Montréal a adopté mardi une motion unanime contre l’utilisation de techniques d’étranglement par les policiers montréalais, sauf en cas de dernier recours ou de danger imminent.

Toute technique d’intervention policière qui empêche un citoyen de respirer, comme la technique contrôle par l’encolure de type vasculaire ou respiratoire, est interdite, affirment ainsi les élus municipaux montréalais. Cela ne s’applique pas aux situations dans lesquels il y a un danger de mort ou de lésions sérieuses imminentes.

«C’est une technique à bannir, à enlever de nos pratiques policières», a déclaré Abdelhaq Sari, porte-parole en matière de sécurité publique du parti d’opposition Ensemble Montréal. Et ce, autant pour l’encolure respiratoire que celle vasculaire, qui bloque la circulation sanguine, a-t-il souligné.

«Cette encolure vasculaire peut causer le décès de la personne, peut causer des lésions qui peuvent rester permanentes», a expliqué l’auteur de la motion. Si elle est mal exécutée, cette manœuvre «peut entraîner des complications médicales graves ou la mort», souligne le texte.

Dernier recours

«La prise d’étranglement par voie respiratoire est une technique qui est interdite au Québec depuis plus de 30 ans. Elle n’est plus utilisée ou enseignée depuis 1985», a rappelé Rosannie Filato, responsable de la sécurité publique au comité exécutif de la Ville et élue de Projet Montréal.

Or, si la technique de l’étranglement respiratoire est déjà proscrite en raison de sa dangerosité, ce n’est pas le cas de l’encolure de type vasculaire, encore enseignée à l’École nationale de police du Québec. «C’est vraiment une technique qui est utilisée de dernier recours», a assuré Mme Filato.

Néanmoins, elle estime que le gouvernement québécois devrait réévaluer les techniques d’emploi de la force à l’École nationale de police. Cette demande, incluse dans la motion, sera aussi exprimée par la Ville dans le cadre des consultations sur le livre vert visant à moderniser la police.

Par ailleurs, les élus montréalais demandent au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) de documenter tous les incidents durant lesquels les techniques de contrôle par l’encolure sont utilisées. La motion propose aussi que les agents soient formés en continu sur l’utilisation des techniques en désescalade, afin d’éviter l’usage excessif de la force.

Rappelons que George Floyd est décédé le 25 mai 2020 après l’utilisation d’une prise d’étranglement lors de son arrestation par la police, à Minneapolis, aux États-Unis. Le 22 juin dernier à Montréal, dans la foulée des manifestations «Black Lives Matter», une coalition citoyenne avait réclamé l’abolition des techniques d’étranglement au SPVM.