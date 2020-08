Le Grand PoutineFest en mode service au volant

Le Grand PoutineFest, qui avait habituellement lieu chaque année dans le Vieux-Montréal, se tiendra jeudi dans le stationnement des Galeries d’Anjou, en mode service au volant.

En raison des normes de sécurité liées à la COVID-19, les amateurs du fameux plat de frites, sauce brune et fromage pourront participer à cette troisième édition du festival gourmand, mais derrière leur volant.

«Les gens n’auront qu’à faire la ligne dans leur voiture. Il y aura une caissière qui les accueillera et ils devront choisir les poutines de leurs choix et on s’occupera de leur apporter leurs commandes», a expliqué Maude Couillard, directrice générale de l’événement.

Pour cette édition spéciale, Mme Couillard a même prévu quelques activités pour les participants en attente de leur plat.

«Les gens pourront syntoniser leur poste radio à la station Poutine FM. Il y a un animateur qui sera en ondes. Il y a aura aussi des contorsionnistes, des jongleurs et des monocyclistes qui divertiront les automobilistes dans les allées», a-t-elle dit.

L'événement s'est tenu la fin de semaine à Québec, aux Galeries de la Capitale, et a accueilli plus de 3200 véhicules en quatre jours.