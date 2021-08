Starbucks annonce enfin le retour du latté à la citrouille épicé et c'est bientôt

Partager







L’automne n’est peut-être pas encore arrivé, mais la boisson de prédilection de cette saison fait officiellement son grand retour!

Les amateurs de cette boisson plutôt sucrée, mais ô combien satisfaisante et efficace pour un petit boost d’énergie peuvent respirer.

Le fameux Pumpkin Spice Latte (PSL) de Starbucks sera officiellement de retour dès le mardi 24 août 2021 dans les cafés Starbucks partout au Canada.

Comme pratiquement toutes les boissons Starbucks, vous pouvez l'ajuster selon vos goûts. Vous pouvez commander le PSL chaud, ou encore dans sa version infusée à froid avec crème à la citrouille.

Ça fait maintenant 18 ans que Starbucks propose le latte à la citrouille épicée sur son menu d'automne. La popularité de cette boisson ne démord pas puisqu'elle est la boisson saisonnière la plus vendue de toute l'histoire de Starbucks.

D'autres produits «classiques» qui rappellent les saveurs de l'automne seront également au menu, à savoir le muffin citrouille et fromage à la crème, le pain à la citrouille et le scone à la citrouille. De plus, une toute nouvelle saveur automnale sera bientôt dévoilée, nous allons suivre le tout de très près.

Sur ce, bonne saison du PSL la gang!

