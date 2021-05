Voici ce que sont devenus les acteurs de «Gossip Girl» aujourd'hui

Partager







La série Gossip Girl nous a donné des looks légendaires et des histoires d'amour rocambolesques, mais où en sont les acteurs aujourd’hui?

Plus de huit ans après la fin de cette émission qui aura duré six saisons, les gens continuent de découvrir Gossip Girl et la série ne cesse d’amasser de nouveaux fans.

Il est facile de tomber en amour avec les acteurs qui incarnent ces personnages qu’on adore!

Voici donc ce que sont devenus les acteurs de Gossip Girl:

Blake Lively (Serena van der Woodsen)

Elle est probablement l’actrice la plus célèbre de Gossip Girl. En ce sens, les chances sont fortes que vous saviez déjà où Blake Lively en est aujourd’hui.

Après une relation de quelques années avec Penn Badgley, Blake a rencontré, puis épousé, Ryan Reynolds avec qui elle a eu trois enfants. On a pu l’apercevoir dans plusieurs films, dont Adaline (The Age of Adaline), Instinct de survie (The Shallows) et L'Ombre d'Emily (A Simple Favor).

Leighton Meester (Blair Waldorf)

Blake Lively n’est pas la seule a avoir épousé un acteur bien connu! Leighton Meester et Adam Brody (The OC) se sont mariés en 2014 et ont accueilli leur 2e enfant en septembre 2020.

Avant cela, elle a été en couple avec l’un des ses collègues de Gossip Girl, Sebastian Stan, qui jouait le rôle de Carter Baizen. Après la série, la jeune femme s’est concentrée sur sa carrière musicale. Elle a ensuite pris une pause jusqu’en 2017 où elle a fait son retour à la télé dans des séries comme Making History et Single Parents.

Penn Badgley (Dan Humphrey)

Tout comme Leighton, Penn a lui aussi maintenant une carrière musicale. Il est chanteur dans le groupe MOTHXR. Côté amour, il a épousé l'artiste américaine Domino Kirke et ils ont accueilli leur premier enfant en octobre 2020.

Le succès de Penn a été ravivé avec le rôle du tueur charismatique Joe Goldberg dans You. Depuis il utilise sa popularité et ses plateformes pour mettre en lumière les problèmes qui affectent notre monde, tout en proposant des solutions pour s’en sortir.

Chace Crawford (Nate Archibald)

Chace continue de travailler comme acteur et a décroché des petits rôles ici et là, notamment dans la série à succès The Boys. Dans sa vie personnelle, le jeune homme semble être célibataire après s’être séparé de l'actrice Rebecca Rittenhouse en 2019.

Il est cependant resté très proche de quelques-uns de ses collègues de Gossip Girl, dont Sebastian Stan et Jessica Szohr.

Taylor Momsen (Jenny Humphrey)

Le rôle de Jenny fut le tout dernier pour Taylor, qui a décidé de se concentrer sur sa carrière musicale après la fin de la série.

Elle est chanteuse et guitariste pour le groupe The Pretty Reckless, qui a sorti un nouvel album en février 2021.

Ed Westwick (Chuck Bass)

Après avoir joué le bad boy qu’on adorait détester, Ed Westwick a fait face à des accusations d’inconduite sexuelle en 2017 lors du mouvement #metoo. Il a nié celles-ci, et le tout ne s’est jamais rendu en procès, mais cela semble avoir entaché sa réputation.

Depuis 2019, il est en couple avec Tamara Francesconi avec qui il publie souvent des photos sur Instagram.

Jessica Szohr (Vanessa Abrams)

La jeune femme est toujours actrice et on peut la voir dans plusieurs séries comme, Kingdom, Twin Peaks et Shameless.

Entre 2008 et 2010, elle a formé un couple avec nul autre qu'Ed Westwick. Depuis, elle a retrouvé l’amour auprès du joueur de hockey Brad Richardson et leur premier enfant est né en janvier 2021.

Michelle Trachtenberg (Georgina Sparks)

Depuis la fin de Gossip Girl, les apparitions à l’écran de Michelle se font rares.

Pour ce qui est de sa vie personnelle, après une relation avec Kid Cudi en 2014, Michelle serait en couple avec son agent, Jay Cohen, depuis 2019.

Sebastian Stan (Carter Baizen)

Le rôle de Sebastian dans Gossip Girl fut bref, mais tous se souviennent de Carter Baizen et de sa courte relation avec Serena. Aujourd’hui, Sebastian est connu pour son rôle du Winter Soldier dans l’univers cinématique de Marvel.

Après s’être rencontrés sur le plateau de Gossip Girl, Sebastian et Leighton Meester ont formé un couple de 2008 à 2010. Aujourd’hui, il aurait trouvé l’amour auprès de l’actrice espagnole Alejandra Onieva.

