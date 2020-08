Je sors, je reste

Coup de cœur :

Album : (les) méandres de la soif - Barrdo

Photo courtoisie

L’album «(les) méandres de la soif», troisième opus du projet Barrdo, est désormais accessible sur plusieurs plateformes en ligne. L’artiste Pierre-Alexandre, à l’origine du projet, y propose ici dix titres d’un rock très orchestral, aux arrangements bien ficelés, où les cordes et les cuivres viennent nourrir les chœurs. Un album riche de liberté et d’audace, à travers lequel la musique classique et la musique pop semblent se rencontrer.

Disponible depuis le 21 août

Je reste :

Livre

Souvenir de Night

Photo courtoisie

Mathieu Rolland propose avec Souvenir de Night son premier roman en carrière. Muni d’une plume raffinée qui sait maintenir en haleine tout en restant sobre, l’auteur présente ici une intrigue prenant place en Asie nourrie par le pouvoir, la séduction et la solitude de ses personnages.

Disponible depuis le 25 août

Cinéma

Chambre 212

Photo courtoisie

Le Cinéma Moderne présente ce soir la comédie romantique «Chambre 212» du réalisateur Christophe Honoré. On y suit les réflexions de Maria qui, mariée depuis 20 ans à Richard, décide de quitter leur résidence pour s’installer à la chambre 212 de l’hôtel situé de l’autre côté de la rue. L’actrice Chiara Mastroianni, qui interprète le personnage de Maria, a remporté le César de la meilleure actrice en 2020.

Ce soir à 18h30 au Cinéma Moderne – 5150, boulevard Saint-Laurent

EP

L’état des lieux – Marcus Wilcour

Photo courtoisie

L’auteur-compositeur-interprète Marcus Wilcour dévoile avec «L’état des lieux» son premier EP en carrière. Il y propose quatre chansons aux sonorités folk et pop bien convaincantes et accrocheuses.

Disponible depuis le 21 août