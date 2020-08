Les murs de la joie de Marc-Olivier Lamothe

Le Montréalais Marc-Olivier Lamothe n’a jamais été aussi en demande. Invité au Festival Mural pour le deuxième été consécutif, il s’affaire aussi à peindre ses «murs de la joie» aux quatre coins de la ville.

On le reconnaît à ses palettes de couleurs contrastées, à son trait tout en rondeurs et enfantin. Ludique et dans l’air du temps, Marc-Olivier Lamothe crée pour accrocher un sourire aux passants.

«Il y a la pandémie et plein de batailles sociales en ce moment. Je pense que c’est vraiment important de lutter, de prendre position, mais il faut prendre des pauses et c’est ce que je voulais permettre aux gens», a-t-il expliqué.

Joël Lemay / Agence QMI

L’été qui bat son plein prend des airs de consécration pour l’illustrateur natif de Sherbrooke. Directement sur le boulevard Saint-Laurent, près de la galerie Station 16 et face aux déesses gréco-romaines du muraliste PichiAvo, Lamothe s’est vu assigner l’un des murs les plus emblématiques du Festival Mural.

«Belgium Moon fait une campagne avec divers artistes pour représenter les différentes provinces canadiennes et moi, je fais le Québec»

«Je ne voulais pas me limiter à Montréal. J’ai incorporé des baleines et des phoques, le Rocher Percé. C’est drôle, quand j’aurai tout fini, j’irai justement me reposer en Gaspésie.»

Rien n’arrive pour rien

Si Marc-Olivier Lamothe s’est professionnalisé comme artiste, c’est qu’un accident de ski et une vertèbre cassée l’ont attrapé au détour d’une rampe de Big Air à Banff.

À l’instar de Frida Kahlo, mais sans le chevalet posé sur ses cuisses dans son lit, c’est avec la carcasse en corset que l’infographiste de formation a trouvé sa voie comme créateur.

«Je peignais avant dans mon appart à Montréal, mais je donnais mes toiles à des amis quand je déménageais. C’était une pratique plus près du loisir», a-t-il mentionné.

«Quand je me suis blessé, je cherchais vraiment à m’occuper pendant mes neuf mois de convalescence.»

Alité ou confiné à résidence, Marc-Olivier Lamothe compose avec les embûches et s’en inspire avec résilience. C’est dans l’adversité, mine de rien, qu’il se révèle toujours à son plein potentiel.