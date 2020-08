Café à domicile: cinq torréfactions originales à découvrir

Alors que le télétravail est devenu une nouvelle réalité pour plusieurs personnes, le café à domicile a gagné en popularité.

Tout comme le vin, le café possède énormément de variétés, et c’est l’occasion idéale d'explorer à distance de nouvelles facettes du globe, car plusieurs pays en sont de grands producteurs. Que vous soyez un puriste du café ou un simple amateur, voici cinq torréfactions originales à découvrir à Montréal pour goûter le monde en quelques gorgées.

PHOTO COURTOISIE *NO RESALE / AUCUNE REVENTE* Pour un réveil garanti, le nouveau café Gasoline du micro-torréfacteur québécois GothRider est conçu de graines de café de l’Éthiopie, reconnu comme le premier producteur de café au monde. PHOTO COURTOISIE

Café éthiopien – «Gasoline» de GothRider

Pour un café qui vivifie et surtout qui réveille, le micro-torréfacteur GothRider présente son café artisanal Gasoline qui se veut un café tout aussi intense que riche. Le maître torréfacteur de l’entreprise se procure de manière éthique des grains de café éthiopiens de qualité. Dans l’industrie du café, l’Éthiopie est reconnue pour être le berceau de ce breuvage, et ce mélange propose un bouquet de chocolat noir et de fruits.

* Disponible au gothrider.ca - À 24,99 $

PHOTO COURTOISIE *NO RESALE / AUCUNE REVENTE* Le micro-torréfacteur connu Saint-Henri s’approvisionne de cafés de plusieurs pays d’Amérique central et du Sud et parmi ceux-ci, on retrouve le café guatémaltèque « La Ste-Vache ». PHOTO COURTOISIE

Café guatémaltèque – «La Ste-Vache» de Saint-Henri Micro-torréfacteur

Ce qu’on aime du Saint-Henri Micro-torréfacteur, c’est qu’il s’approvisionne d’importations privées qui contribuent à l’économie locale de plusieurs pays comme le Guatemala, Nicaragua et l’Éthiopie. Si vous vous rendez à l’une de ses adresses à Montréal, soit dans le quartier Saint-Henri, dans le Mile-End ou encore à Verdun, il vous sera possible de vous procurer une tasse sur place ou un sac de grains de café pour emporter du mélange «La Ste-Vache».

Récolté dans une ferme au Guatemala, ce café torréfié est parfait pour être la base de lattés et de cappuccinos. On y détecte des notes sucrées telles que le chocolat noir, la pacane et la cerise. Vous pouvez également commander en ligne et vous créer un abonnement pour des livraisons à la maison.

* Disponible dans les multiples succursales ou sur sainthenri.ca – De 17,50 $ à 55 $

PHOTO COURTOISIE *NO RESALE / AUCUNE REVENTE* La coopérative nOula permet la distribution du café haïtien en Amérique du Nord et il est possible d’en trouver au Québec au Café Cambio. PHOTO COURTOISIE

Café haïtien - Coopérative nOula

Saviez-vous que la perle des Antilles, Haïti, était un grand cultivateur de café? En effet, la coopérative nOula, composé de groupes d’entrepreneurs sociaux du Québec et des États-Unis, a bâti une chaîne d’approvisionnement directe, transparente et 100 % coopérative entre Haïti et l’Amérique du Nord. Ainsi, le café haïtien est distribué ici même au Québec, grâce à de la vente en ligne et au Café Cambio de Chicoutimi, partenaire de cette coopérative. Le café haïtien cultivé en altitude, dans les montagnes, est encore un secret bien gardé et gagne à être connu par le grand public québécois, pour ses arômes à la fois riches et suaves au goût subtil de noisette et de sésame.

Disponible au noulacoop.com - À 15 $

PHOTO COURTOISIE *NO RESALE / AUCUNE REVENTE* Le micro-torréfacteur montréalais Barista offre du café de qualité depuis 2007 et parmi leurs produits les plus populaires on retrouve le « Venezia 1645 » dont les grains proviennent du Kenya PHOTO COURTOISIE

Café kenyan - «Venezia 1645» de BARISTA Micro-torréfacteur

Établi à Montréal depuis 2004, le micro-torréfacteur Barista est devenu un véritable incontournable lorsqu’on recherche du café de grande qualité. Non seulement peut-on s’inscrire à des cours de barista sur place (pour devenir un expert du café), on peut aussi acheter les produits fraîchement torréfiés sur place.

Parmi ceux-ci, il faut goûter au «Venezia 1645» dont les grains proviennent du Kenya. Ce café est reconnu comme étant parmi les meilleurs au monde, en partie grâce aux nombreux plateaux situés à plus de 1000 mètres d’altitude servant à l’agriculture. Le profil aromatique est intense, fruité et comporte beaucoup de substance avec ses arômes de cacao et de noisette.

* Disponible au cafebarista.ca - 11A rue de Louvain Ouest, Montréal - De 13 $ à 80 $

PHOTO COURTOISIE *NO RESALE / AUCUNE REVENTE* Structure Torréfacteurs/Roasters se veut être un café de troisième vague qui torréfie des grains de café de plusieurs pays dont le café du Rwanda. PHOTO COURTOISIE

Café rwandais - «EMMANUEL RUSATIRA» de STRUCTURE Torréfacteurs/Roasters

Si vous êtes un fanatique de café filtre, vous devez absolument découvrir Structure Torréfacteurs. Rôtis et emballés à Montréal, les grains de café de l’entreprise font voyager nos papilles gustatives. De l’Éthiopie en passant par la Colombie, jusqu’au Rwanda, on a droit à une variété extraordinaire de l’or liquide. Le café fruité «Emmanuela Rustira» est cultivé au Rwanda. On y détecte des notes d'oranges mûres, de cerises et d'épices. Un bel exemple de la diversité de la transformation naturelle et des profils de café du Rwanda.

* Disponible au structurecoffeeroasters.com - À partir de 24,25 $