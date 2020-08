Une biographie inspirante pour Woody Belfort

Coup de cœur :

Lancement : Woody - Pourquoi marcher quand on peut voler ?

Photo courtoisie

L’auteure Maryse Pagé dresse à travers le livre « Woody : Pourquoi marcher quand on peut voler ?» le portrait de Woody Belfort, un homme de 23 ans atteint du syndrome de Little, une forme de paralysie cérébrale infantile qui le prive en partie de l’usage de ses jambes. Malgré les difficultés, Woody Belfort a un parcours de vie inspirant : il est membre de l’équipe de basketball du Québec en fauteuil roulant, fréquente régulièrement le métro en utilisant ses bras pour grimper les marches des escaliers, et participe à des compétitions de culturisme. Un lancement virtuel aura lieu ce soir à 17h30 via la page Facebook de Woody Belfort.

En librairie depuis le 26 août

Je reste :

Cinéma

Les Rose

Photo courtoisie

Le documentaire «Les Rose» se penche sur les événements d’octobre 1970, alors que des membres du Front de libération du Québec (FLQ) enlèvent le ministre Pierre Laporte, causant une crise sans précédent au Québec. Le réalisateur Félix Rose cherche notamment à comprendre comment son père et son oncle, membres du FLQ, ont pu en arriver là. Le film sera précédé du court métrage «Au pied du mur» (7 min) de Dulcinée Ménard.

Ce soir à 20h au Cinéma Beaubien – 2396, rue Beaubien Est

EP

Les grands vents – Ombre!

Photo courtoisie

La formation «Ombre!» propose ici un nouvel EP intitulé «Les grands vents». Le groupe y dévoile six titres aux sonorités folk et pop, où la voix singulière du chanteur se marie agréablement aux arrangements parfois mélancoliques, parfois plus rêveurs.

Disponible depuis le 21 août

Essai

L’antispécisme

Photo courtoisie

La juriste et docteure en philosophie Valéry Giroux publie à travers la collection «Que sais-je?» un tout nouvel essai portant sur l’antispécisme. Elle tente ici de déconstruire la conception selon laquelle les humains pourraient exploiter à loisir les animaux, les considérer comme des moyens, au profit d’une conception plus éthique et plus juste.

Disponible depuis le 11 août