Laval déterre une partie de son 19e siècle

*NO RESALE / AUCUNE REVENTE* L'archéologue Justine Tétreault (à gauche) et son équipe de chez Arkéos ont fait au cours des dernières semaines le relevé stratigraphique d'une parcelle de sol à Sainte-Rose, à Laval, afin d'évaluer à quel niveau se situaient l'ancien cimetière adjacent à la seconde église de Sainte-Rose datant du 19e siècle et les sépultures. Cet inventaire archéologique était la première étape avant le réaménagement de la berge des Baigneurs autour de l’église Sainte-Rose-de-Lima. Les premiers travaux de réaménagement pourraient débuter dès cet automne. PHOTO COURTOISIE Ville de Laval