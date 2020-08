Le Grand PoutineFest dans ma voiture

Habituée des commandes à l’auto pour un café Starbucks, je n’avais jamais eu la chance de participer à un festival gourmand derrière mon volant. En pleine période de pandémie, c’est ce que peuvent vivre jusqu'à dimanche les visiteurs de la troisième édition du Grand PoutineFest.

Situé dans le stationnement des Galeries d’Anjou, près de l’ancien Sears, le site du Grand PoutineFest ouvrait à 16 h jeudi. Arrivée sur place 10 minutes après l’ouverture, j’ai été étonnée de constater le nombre important de voitures qui faisaient déjà la file pour déguster le fameux plat traditionnel de frites, fromage et sauce brune. Un, deux, trois... vingt-quatre. Oui, déjà 24 voitures, avant l’heure du souper.

ANNE-LOVELY ETIENNE/24 HEURES/AGENCE QMI Pour une 3e édition Le Grand PoutineFest qui avait habituellement lieu dans le Vieux-Montréal se réinvente et s’installe dans le stationnement des Galeries d’Anjou pour un festival en mode-service au volant. ANNE-LOVELY ETIENNE/24 HEURES/AGENCE QMI

À l’entrée, un jeune homme masqué s’est approché de ma bagnole et m’a tendu un menu jetable (recyclable) sur lequel sont inscrites les différentes variantes: poutine aux côtes levées, poutine au homard, poutine falafel pour les végétariens, poutine Général Tao ou encore poutine au poulet bacon ranch. Bref, 13 poutines tout aussi gourmandes les unes que les autres.

Attente divertissante

En avançant, une énorme pancarte informe les automobilistes de syntoniser leur radio au poste Poutine FM, soit le 95,5 FM. Des chansons entraînantes d'artistes connus comme Sean Paul et Justin Bieber rendent l’attente fort divertissante.

Ce n’est pas tout. Des amuseurs de rue se promènent entre les voitures. Des jongleurs, des acrobates et des clowns ont exécuté des prouesses devant mon pare-brise. Ma foi, j’en étais tellement amusée que la serveuse masquée m’a fait sursauter, lorsqu’elle est apparue à ma fenêtre.

«Mademoiselle, ce sera quoi pour vous?» m’a-t-elle demandé.

«Poutine Originale Henri, s’il vous plaît», lui ai-je répondu.

Classique, je sais! Selon moi, rien de mieux qu’une bonne poutine authentique.

Paiement à distance

Comment payer? Soit comptant ou par un terminal Interac juché au bout d’une perche, ce qui facilite la distanciation sociale entre le conducteur et la caissière. Ingénieux!

J’ai finalement attendu ma poutine une bonne quinzaine de minutes, des plus distrayantes, pour finalement voir apparaître à ma fenêtre un grand contenant de styromousse.

J'ai garé ma voiture un peu plus loin pour prendre une bonne bouchée et je vous avoue que lorsque l’odeur des patates dorées a envahi l’habitacle de ma Mini, j’ai totalement oublié mes 50 minutes d’entraînement plus tôt, jeudi matin... Vivement les festivals gourmands en mode service au volant!