Quartier latin : fermeture du café La Récréation

La cloche a sonné! 🔔 C'est avec le cœur lourd que l’équipe de La Récréation vous annonce sa fermeture définitive. Ce qui nous fait venir travailler avec le sourire: c’est vous. 💖 L’essence même de La Récréation réside dans les rassemblements, les rencontres, les partages… Sans tout ça et avec la situation actuelle, l’avenir est trop incertain pour continuer. C’est pourquoi nous avons pris la décision de cesser nos activités. 13 années, c'était magnifique. On en voudrait plus... plus de jeux, plus de rires, plus de rencontres, plus de choc-o-lait et surtout plus de vous! On ne vous dira jamais assez merci. 🧡 Nous serons en mesure de vous servir jusqu'au 13 septembre, toujours du jeudi au dimanche de 11h à 22h. 🧡 Une vente de jeux de notre ludothèque sera organisée, les informations vous seront communiquées prochainement. Les derniers jeux loués devront être rendus au plus tard le dimanche 13 septembre. 🧡 Pour ceux ayant participé à la campagne Achats Solidaires, vos coupons seront valides et nous aideront dans les démarches liées à la fermeture. Au-delà du 13 septembre, vous pourrez vous faire rembourser directement auprès du Quartier Latin. Un grand merci pour votre soutien. On compte sur vous pour continuer de partager l’amour des jeux au-delà de nos murs! On espère vous croiser lors d’événements ludiques à venir, autour d’un jeu ou d’un plat de nachos... En attendant, PROFITONS DE NOS DERNIÈRES SEMAINES! 🎲🎉🎲🎉🎲 La cloche a sonné, La Récréation est terminée. 🔔 -Nina et toute l’équipe de La Récréation