Sue Montgomery suspend, puis réintègre encore son directeur d’arrondissement

Après avoir suspendu, pour une quatrième fois en six mois, son directeur d’arrondissement, la mairesse de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (CDN-NDG), Sue Montgomery, a été contrainte de revenir sur sa décision et de le réintégrer dans ses fonctions.

Un désaccord autour d’une piste cyclable controversée sur la rue Terrebonne est à l’origine de ce nouveau chapitre de la saga qui oppose la mairesse et son plus haut fonctionnaire Stéphane Plante.

Sue Montgomery a été éjectée l’hiver dernier du caucus de Projet Montréal après avoir refusé de congédier sa cheffe de cabinet malgré un rapport du contrôleur général de la Ville soutenant que deux employés, incluant M. Plante, avaient subi du harcèlement psychologique.

Depuis, Mme Montgomery avait suspendu trois fois son directeur d’arrondissement; les autres élus ont voté contre ces suspensions.

Mardi dernier, M. Plante a été suspendu une quatrième fois, sans solde et pour deux jours, parce qu’il n’a pas allongé une piste cyclable sur la rue Terrebonne. Cela est contraire à une décision prise par le conseil d’arrondissement en juin dernier, a fait valoir Mme Montgomery.

Elle allègue aussi qu’il a tenu des propos mensongers dans ce dossier. «Il nous a encore menti sur la piste cyclable sur la rue de Terrebonne. En démocratie ce sont la mairesse et les conseillers qui décident. Nous sommes redevables à la population. Le rôle des fonctionnaires est de conseiller les élus et exécuter leurs décisions», a déclaré Mme Montgomery.

«Acharnement»

Le conseil d’arrondissement, réuni en séance extraordinaire jeudi après-midi, a voté pour annuler la suspension.

«Je pense que c’est très grave la façon dont la mairesse affirme de façon très nonchalante qu’il y a eu des mensonges en bonne et due forme du directeur d’arrondissement, sans preuves à l’appui, sans raisons; on fait un procès d’intention», a dénoncé Lionel Perez, chef d’Ensemble Montréal et élu dans CDN-NDG.

«Vous n’êtes pas la reine de CDN-NDG, vous êtes la mairesse», a renchérit la conseillère Magda Popeanu, élue de Projet Montréal, reprochant à Mme Montgomery de fournir «des informations partielles» aux autres conseillers.

«C’est de l’acharnement contre le directeur de l’arrondissement qui affecte notre capacité de servir les citoyens et c’est ça qui me fait beaucoup de peine. Au lieu de discuter des enjeux publics, c’est la quatrième fois que nous revenons sur une mesure disciplinaire abusive», a déploré Mme Popeanu.

Lionel Perez, ainsi que le conseiller indépendant Marvin Rotrand, ont tous deux reproché à la mairesse de mener une «vendetta» contre M. Plante pour le forcer vers la porte de sortie.