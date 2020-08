La Semaine du burger au fromage est de retour

En raison de la COVID-19, la Semaine du burger au fromage a bien failli ne pas avoir lieu, mais pour soutenir les restaurateurs locaux, les fondateurs de l'événement, Na'eem Adam et Thierry Rassam, en ont décidé tout autrement.

«Ce sera comme les autres années. On a absolument pensé à annuler l’événement il y a quelques mois, mais nous recevions une tonne de courriels de restaurateurs qui nous demandaient si la Semaine du burger au fromage avait bel et bien lieu», raconte M. Adam.

«Les restaurateurs me disaient qu’ils avaient besoin de ce genre d’événement pour booster la livraison et les plats pour emporter dans les divers restaurants», dit-il.

C’est donc mardi que le coup d’envoi de la 9e édition de la Semaine du burger au fromage sera donné.

«À Montréal, il y aura plus de 30 burgers. Plusieurs restaurants ont voulu participer à l’événement et usent de leur créativité non seulement pour les recettes, mais aussi pour recevoir les clients. Que ce soit sur la terrasse ou en mode livraison à l’aide de diverses plateformes, ce sera sécuritaire», avance M. Adam.

Les participants pourront se régaler du burger de poisson du restaurant Nouveau Palais, du burger «Sainte-Nitouche» avec bœuf AAA des Enfants Terribles, ou encore du burger «L’Orgasme» avec bœuf Angus, macaroni au fromage frit et bacon fumé de Paulo et Suzanne.

De plus, le festival du célèbre sandwich s’engage à redonner aux communautés locales, par le biais de sa collaboration avec Centraide.

Rendez-vous au www.leburgerweek.com/ pour connaître les divers restaurants participants. À noter que le prix des sandwichs varie entre 7,95$ et 33$.