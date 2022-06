Cette tendance surprenante et sexy mérite une place dans votre garde-robe cet été

Partager







Quand on pense aux tendances phares de l’été 2022, les robes à la Bridgerton, les corsets et les inspirations Y2K nous viennent immédiatement en tête. Mais une tendance s’est taillé une place de choix dans les garde-robes de nos stars préférées en 2022: le tissu en filet!

Ce tissu fin et synthétique se porte par-dessus un soutien-gorge chair ou noir pour un effet ultrasexy immédiat. Dua Lipa en est une adepte.

Plusieurs stars arobrent cette tendance sous la forme de robes longues en mailles imprimées dans des coloris des plus estivaux.

Pas besoin que cela soit une robe pour porter un look transparent coloré, on a vu plusieurs personnalités adopter la tendance avec des ensembles agencés, des pantalons, des jupes et même des t-shirts.

D'autres optent pour une version sexy, mais plus edgy de la tendance en superposant un vêtement noir transparent par dessus un autre item noir.

Si la température se réchauffe graduellement et de nombreuses belles journées nous attendent. Et cette tendance peut facilement se prêter aux journées à la plage, par-dessus votre maillot préféré!

Voici quelques modèles de haut en tissu filet imprimé qui feront tourner toutes les têtes.

1. Haut en filet rose Design Lab chez La Baie - en rabais à 14$

2. Robe courte à manches longues chez Dynamite - 60$

3. T-shirt en filet avec tourbillons de Twik chez Simons - 39$

4. Robe en filet à motif papillons de Motel chez Simons - 80$

5. Pantalon en filet avec motif coloré de Milk It chez Simons - 140$

6. Jupe courte en filet avec motif marbré de Twik chez Simons - 69$

7. Chandail court à manches longues chez Pretty Little Thing - en rabais à 19.50$

8. Bodysuit en filet à motif de dragons de Twik chez Simons - en rabais à 20$

