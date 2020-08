Les tenanciers de bars ne veulent pas payer totalement leur permis

MONTRÉAL | Des tenanciers de bars tiennent mordicus à ce que le gouvernement les aide à payer les divers permis nécessaires pour exploiter leurs établissements, puisqu'ils ont payé pendant plusieurs mois sans pouvoir ouvrir leurs portes et qu'ils ne peuvent pas encore fonctionner au maximum de leur capacité.

Dans une lettre envoyée il y a quelques semaines à la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, le président de la Corporation des propriétaires de bars, brasseries et tavernes du Québec (CPBBTQ), Renaud Poulin, demande que le ministère prenne une «part de responsabilité économique» vu les circonstances.

«Ce n’est pas aux tenanciers d’assumer financièrement la portion non utilisée des permis d’exploitation exigés par la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ), mais plutôt au gouvernement, car c’est vous qui avez pris la décision unilatéralement de fermer notre industrie», peut-on lire dans la lettre dont le «24 Heures» a obtenu copie.

Rappelons que les bars ont dû être fermés pendant trois mois durant le confinement. En ce moment, ils doivent cesser de servir de l'alcool à minuit et ils n'ont pas le droit de remplir leur établissement à plus de 50 % de sa capacité habituelle.

Les tenanciers demandent que leur renouvellement annuel soit allégé par un crédit correspondant aux trois mois où ils n'ont pas pu ouvrir, et ne veulent plus payer le plein prix pour le permis. «On ne veut pas payer 100 % du permis parce que l’utilisation n’est pas faite à 100 %», a expliqué M. Poulin, qui souhaite que les tenanciers payent pour «ce qui est utilisé».

Certains tenanciers n'ont toujours pas leur permis.

«Actuellement, la Régie des alcools, des courses et des jeux n’a toujours pas procédé à l’envoi des renouvellements à des centaines de détenteurs de permis pour la prochaine année, une situation qui en inquiète plusieurs», peut-on lire dans une lettre envoyée hier à la Mme Guilbault.

M. Poulin se questionne ainsi sur les avenues possibles advenant un problème d’ordre juridique pour un tenancier s’il n’a pas de permis valide.

La CPBBTQ représente plus de 1200 membres, dont Charles Landry, propriétaire de la Taverne Midway sur le boulevard Saint-Laurent, à Montréal. Il appuie la demande de la Corporation.

«C’est vraiment une question de principe pour moi. C'est un droit d’opération que le gouvernement nous octroie. Le gouvernement nous oblige à fermer [à minuit] et restreint notre droit d’opérer. Pourquoi devrais-je payer pour un permis d’exploitation si le gouvernement qui me le permet ne me le permet plus?»

«Les droits que je paye, c'est pour une capacité totale. En ce moment, on peut rouler à 50 %, quoique je roule présentement à 30 %. [...] Ce 50 % qu’il m’enlève, c’est aussi une restriction de mon permis d’exploitation», a-t-il enchainé.

M. Landry sent peu d’écoute du gouvernement envers l’industrie des bars. «Cet été, on l’a vu à travers les médias, les bars ne sont pas nécessairement une priorité ni le porte-étendard de fierté aux yeux du gouvernement. On ressent qu’on est une PME de seconde catégorie.»

Transactions

Les prochains mois seront d’une importance capitale pour les tenanciers de bars. Le faible achalandage et les heures d’ouverture restreintes pourraient les inciter à vendre leurs établissements. Pour ce faire, ils devront avoir un permis en règle, a expliqué M. Poulin. Selon lui, automne ou hiver, la possibilité de voir autant de bars fermer ou changer de propriétaire serait du jamais vu.

Contactée à ce sujet, la RACJ a tenu à mettre en contexte certains éléments. «Les permis d'alcool sont valides même si les frais et droits payables n'ont pas été acquittés, aucun titulaire ne subira de sanction à cet égard», a indiqué par courriel leur porte-parole, Me Joyce Tremblay.

«Depuis le 18 mars 2020, plus aucun avis de paiement des droits annuels n'est transmis aux titulaires. Conséquemment, aucune sanction ne sera imposée aux titulaires concernés et aucun permis ne sera annulé», a poursuivi Mme Tremblay.

Celle-ci a de plus indiqué que «chaque établissement a une date d'anniversaire qui lui est propre, c’est donc dire que les frais ne sont pas payables pour tous à la même date».