Machine à café à la maison : suggestions de cinq baristas montréalais

Le télétravail semble être là pour rester encore un bon moment, ce qui donne envie à plusieurs de bien s’équiper pour faire du café filtre, des espressos ou des lattés à la maison. Mais quelle machine choisir? Cinq baristas et propriétaires de cafés montréalais nous dévoilent ce qu’ils utilisent chez eux.

1 - Un café filtre économique et pratique

GABRIELLE MORIN-LEFEBVRE/24 HEURES/AGENCE QMI

Les filtres manuels coniques, que l’on installe simplement au-dessus de sa tasse avant d’y verser de l’eau bouillante, permettent de faire un café très simplement ou encore d’y aller dans la finesse.

«Tu peux jouer avec tes temps d’extractions et [la] mouture C’est vraiment une des meilleures façons de tester le café, de jouer avec les paramètres et obtenir le café de ton choix», explique Svetozare Milev, barista au café Le Brûloir à Ahuntsic-Cartierville.

Son modèle préféré est le Clever Dripper, de la marque Clever. Celui-ci est en plastique, comprend une valve en dessous qui peut retenir l’eau et permettre de prolonger l’infusion si désiré. Il se transporte bien sur la route, et se lave à l’eau et à l’éponge.

Clever Dripper de Clever

20-25 $, filtres vendus séparément

En vente sur cleverbrewing.coffee ou au Brûloir (318, rue Fleury Ouest)

2 – Un café filtre méditatif

PHOTO COURTOISIE

Gabrielle Côté, représentante commerciale et barista au Café Saint-Henri, opte également pour un filtre conique lorsqu’elle est chez elle, mais elle préfère un modèle en céramique.

« Ça me permet de prendre conscience du procédé. Quand on fait le filtre manuel, il y a plusieurs paramètres qu’on peut contrôler nous-même. C’est comme un genre de rituel matinal qui me calme. Ça donne beaucoup de clarté au niveau des notes de dégustation », dit-elle.

Son premier choix est le filtre manuel V60 de la marque japonaise Hario, qui se lave simplement à l’eau et au savon.

Filtre manuel V60 de Hario

25-30$, filtres vendus séparément

En vente sur le site hario-canada.ca ou dans la boutique du Café Saint-Henri (3632 Notre-Dame Ouest)

3 – Un espresso à l’italienne

PHOTO COURTOISIE

La cafetière espresso à l’italienne, que l’on dépose sur le rond de la cuisinière, a un bon nombre d’adeptes. Parmi eux, Rachid Menteti, chef de l’équipe de baristas du Café Pacefika, près de la station Atwater au centre-ville (1443, rue Lambert-Closse).

«C’est parfait pour moi. La raison pour laquelle les gens vont aller dans un café, c’est qu’il y a une machine qui fait un café exceptionnel à longueur de journée. Cet appareil, c’est ce qui se rapproche le plus de ça si on ne veut débourser pas beaucoup d’argent», estime-t-il.

Son choix va à la cafetière Moka Pot de Bialetti, qui en plus est disponible en plusieurs couleurs. Attention : il faut bien la laver avec de l’eau et du savon entre les usages pour ne pas que les grains de café collent.

Moka Pot (Color) de Bialetti

30-50$

En vente chez Ebay

4 – Un café filtre rapide et de haute qualité

PHOTO COURTOISIE

Si pour vous rien ne remplace un bon silex de café filtre, mais que vous êtes à la recherche d’une machine de bonne qualité, des options existent pour vous, assure Jordan Myall, copropriétaire du Cafellini, dans La Petite-Patrie (758 rue Beaubien Est).

Son choix va à la Moccamaster de Technivrom. « J’aime son look, le fait que les pièces sont réparables, donc je peux commander seulement celles-là si elles brisent. C’est une machine qui est très rapide au niveau de l’infusion. Faire un douze tasses, ça prend six minutes et ça donne un très bon café », dit-il.

La machine est électrique et on conseille de la nettoyer après utilisation, et d’utiliser de l’eau filtrée de préférence.

Moccamaster de Technivrom

À partir de 400 $

En vente sur transcendcoffee.ca

5 – Un espresso de luxe

PHOTO COURTOISIE

Vous aimez les espressos, les lattés et les cappuccinos et vous ne voulez pas faire de compromis sur la qualité? Le copropriétaire des Café Larue & Fils, Charles Ugo Boucher, vous conseille la machine Milano de la marque Avanti. Bien que la machine Avanti Milano à double-bouilloire n’est plus disponible sur le marché, la marque Avanti demeure quant à elle toujours en vente à Montréal.

« C’est une machine à «double bouilloire», il y en a une pour faire l’eau chaude pour couler le café et une deuxième bouilloire à part pour la vapeur pour mousser le lait. Avec ça, on est capables de faire des cafés directement l’un après l’autre », dit-il.

Pour que la machine reste en bon état, il faut bien contrôler la qualité de l’eau utilisée, faire détartrer la machine et nettoyer la douchette souvent avec une brosse en nylon ou un linge doux.

Si on préfère déguster son espresso directement au Café Larue, on peut visiter l’une des succursales montréalaises, dont celle située au 244, rue de Castelnau Est, près de la station de métro du même nom.

Machines à espresso de la marque Avanti

Entre 495 et 750 $

En vente à la boutique Espresso Mali au 7655 boulevard Saint-Laurent et sur espressomali.com

*NOTE : Les prix et la disponibilité chez les fournisseurs ont été vérifiés le 25 août 2020. La disponibilité des modèles et les prix peuvent varier.